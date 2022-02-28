Атака оккупантов на Киевскую область не прошла бесследно: какая ситуация в городах

В Киевской области пострадали объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Российские оккупанты вечером в понедельник, 28 февраля, нанесли сильные удары по территории Киевской области. С использованием авиации атаковали Бровары, Васильков, Белую Церковь – без жертв среди украинцев, к сожалению, не обошлось.

"Телеграф" со ссылкой на Киевскую областную государственную администрацию рассказывает, какова ситуация на Киевщине после авианалетов и ракетных ударов оккупантов.

Бровары — после авиационного удара по городу пострадали 6 граждан, 1 погиб.

— после авиационного удара по городу пострадали 6 граждан, 1 погиб. Васильков — по городу оккупанты ударили ракетой. О разрушенных объектах и пострадавших пока неизвестно, ведь город до сих пор обстреливают и службы не могут уехать.

— по городу оккупанты ударили ракетой. О разрушенных объектах и пострадавших пока неизвестно, ведь город до сих пор обстреливают и службы не могут уехать. Белая Церковь — произошел авианалет, разрушено общежитие. На месте уже работает ГСЧС, под завалами могут находиться люди. Информация о высадке десанта в городе не подтвердилась.

— произошел авианалет, разрушено общежитие. На месте уже работает ГСЧС, под завалами могут находиться люди. Информация о высадке десанта в городе не подтвердилась. Село Копелев (Бучанский район, Макаровская община) — оккупанты собирают в селе колонну техники, уже сейчас заметно около 60 единиц.

Напомним, что россияне начали наносить удары по Киеву и Харькову практически сразу после окончания переговоров между президентами и делегациями Украины и России. В украинских городах раздались мощные взрывы.

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О пятом дне борьбы с русскими оккупантами читайте в материале "Телеграфа": "Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы (обновляется)".