Укр

Атака оккупантов на Киевскую область не прошла бесследно: какая ситуация в городах

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Россияне продолжают обстреливать мирных жителей Новость обновлена 28 февраля 2022, 22:01
Россияне продолжают обстреливать мирных жителей

В Киевской области пострадали объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Российские оккупанты вечером в понедельник, 28 февраля, нанесли сильные удары по территории Киевской области. С использованием авиации атаковали Бровары, Васильков, Белую Церковь – без жертв среди украинцев, к сожалению, не обошлось.

"Телеграф" со ссылкой на Киевскую областную государственную администрацию рассказывает, какова ситуация на Киевщине после авианалетов и ракетных ударов оккупантов.

  • Бровары — после авиационного удара по городу пострадали 6 граждан, 1 погиб.
  • Васильков — по городу оккупанты ударили ракетой. О разрушенных объектах и пострадавших пока неизвестно, ведь город до сих пор обстреливают и службы не могут уехать.
  • Белая Церковь — произошел авианалет, разрушено общежитие. На месте уже работает ГСЧС, под завалами могут находиться люди. Информация о высадке десанта в городе не подтвердилась.
  • Село Копелев (Бучанский район, Макаровская община) — оккупанты собирают в селе колонну техники, уже сейчас заметно около 60 единиц.

Напомним, что россияне начали наносить удары по Киеву и Харькову практически сразу после окончания переговоров между президентами и делегациями Украины и России. В украинских городах раздались мощные взрывы.

О пятом дне борьбы с русскими оккупантами читайте в материале "Телеграфа": "Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы (обновляется)".

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Обстрел #Война
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