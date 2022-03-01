Настоящая святыня: в Киеве назвали возможную следующую цель удара россиян

Российские войска готовят авиаудар по Святой Софии

Во вторник, 1 марта, на шестой день полномасштабного вторжения российских войск в Украину оккупанты продолжают обстреливать Киев и другие города.

Как сообщает Информационный ресурс УГКЦ, поступила информация, что российские войска готовят авиаудар по главнейшей святыне украинского народа со времен Киевской Руси – собору Святой Софии в Киеве.

Отметим, во вторник вечером россияне нанесли удар по телевышке, расположенной в районе станции метро "Дорогожичи" в Киеве.

В результате чего была повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне. Некоторое время каналы могут не работать. В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов.

Как сообщалось, российские оккупанты открыли прицельный огонь по социальных объектах Луганщины. Под их обстрелы попал областной дом ребенка, который находится в Северодонецке.