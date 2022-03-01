Укр

В Бородянке Киевской области от российских ракет рухнули многоэтажки: видео разрушений

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Последствия обстрелов в Бородянке Новость обновлена 01 марта 2022, 18:45
Последствия обстрелов в Бородянке

россия продолжает гатить по домам украинцев

В городе Бородянка Бучанского района Киевской области, где была замечена колонна вражеской техники, российские оккупанты во вторник, 1 марта, открыли огонь по жилым кварталам. Как передает "Телеграф", очевидцы публикуют видео разрушений в соцсетях – масштабы разрухи впечатляют.

Как сообщил в Facebook представитель Киевского областного совета Ярослав Добрянский, были выпущены ракеты с самолетов. Под атакой оказались пяти- и девятиэтажные дома.

По информации главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, российский самолет сбросил бомбу на жилой дом в Бородянке. Журналист считает такие действия агрессора откровенно террористическими.

Видео разрушений в сети Facebook опубликовали и местные жители. Можно увидеть, что масштабы разрушений достаточно велики.

Кроме того, известно, что российская армия обстреляла в Бородянке реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов. Об этом заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Данных о количестве пострадавших в Бородянке пока нет.

Напомним, во вторник, 1 марта, россия попала в телебашню в Киеве в районе станции метро "Дорогожичи". Снаряд попал в аппаратный вещатель, поэтому возможны проблемы с трансляцией некоторых телеканалов.

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#Бородянка #Київська область
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