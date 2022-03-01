путин начал наступление на Киев с удара по Бабьему Яру - крупнейшего преступления нацистов

Действия рф весьма символичны.

Во вторник, 1 марта, на шестой день полномасштабной военной агрессии россии в Украине Киев подвергся очередному обстрелу со стороны захватчиков, в частности россияне не постеснялись атаковать территорию Бабьего Яра.

Об этом заявил председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский в Facebook.

Так во время обстрелов телевышки в столице Украины под обстрел попала и территория Бабьего Яра. Щаранский заявил, что действия российских войск можно сравнить с действиями нацистов во времена Второй мировой войны.

"Попытки Путина обезобразить и манипулировать темой Холокоста, чтобы оправдать незаконное вторжение в суверенную демократическую страну, крайне отвратительны. Символично, что он начинает наступление на Киев, с удара по территории Бабьего Яра — величайшего преступления нацистов.

Мы в Мемориальном центре Холокоста Бабий Яр, построенном на месте крупнейшей в Европе братской могилы Холокоста, работаем над сохранением исторической памяти после десятилетий советского подавления исторической правды, чтобы зло прошлого никогда не повторилось. Мы не должны допустить, чтобы правда стала жертвой войны", — написал Щаранский.

Отметим, 1 марта руководство Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" осудило действия рф на территории Украины.

Напомним, в результате удара по телевышке в Киеве погибло пятеро человек, еще 5 получили ранение.