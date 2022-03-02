Прятали боеприпасы в детской игрушке: в метро Киева задержали пятерых диверсантов (фото и видео)
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Также был задержан вражеский агент, который передавал информацию о перемещении подразделений ВСУ.
В столичном метрополитене на седьмой день российского вторжения задержали пятерых диверсантов с оружием, которые якобы хотели переночевать в укрытии. Один из них прятал боеприпасы в детской игрушке.
Об этом сообщила Национальная полиция в Telegram.
Отмечается, что мужчины очень подозрительно себя вели, поэтому заинтересовали дежуривших там правоохранителей.
"Во время тщательного осмотра вещей полицейские обнаружили у одного из диверсантов детскую игрушку, в которой были спрятаны боеприпасы. Его товарищ – гражданин Беларуси, тоже имел при себе боевые патроны", — говорится в сообщении.
Кроме этого, на той же станции Киевского метро был задержан вражеский диверсант, который в мессенджерах передавал оккупантам позиции подразделений ВСУ.
Также правоохранители сообщили о задержании двух мужчин, пришедших в метро с оружием и боеприпасами. Их разоблачили из-за подозрительного поведения.
Напомним, что во время военного положения в Украине станции метро работают как укрытие гражданской защиты. Полиция дежурит там круглосуточно и тщательно принимает меры безопасности. Граждан же просят в случае обнаружения подозрительных лиц сообщать о них сразу.
Ранее "Телеграф" сообщал, что представителя командования России поймали на лжи о войне с Украиной.
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