На Подоле в Киеве прогремел взрыв: что произошло

Информация о пострадавших устанавливается

В субботу, 12 марта, на 17-й день войны россии против Украины, на Подоле в центре Киева произошел взрыв, в результате которого загорелось помещение Сбербанка.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

Предварительно установлено, что по указанному адресу сбит беспилотный летательный аппарат, информация о пострадавших устанавливается.

Жители центра Киева услышали взрыв

Также 12 марта громкие взрывы прогремели в Днепре. Позднее стало известно, что жители слышали работу нашей системы ПВО.

Ранее "Телегарф" писал, как живет Мариуполь в осаде рф. На улицах лежат останки людей. Жителям приходиться делиться друг с другом последней едой.