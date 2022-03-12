Укр

На Подоле в Киеве прогремел взрыв: что произошло

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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В центре Киева был сбит беспилотник Новость обновлена 12 марта 2022, 09:14
В центре Киева был сбит беспилотник

Информация о пострадавших устанавливается

В субботу, 12 марта, на 17-й день войны россии против Украины, на Подоле в центре Киева произошел взрыв, в результате которого загорелось помещение Сбербанка.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

Предварительно установлено, что по указанному адресу сбит беспилотный летательный аппарат, информация о пострадавших устанавливается.

Жители центра Киева услышали взрыв
Жители центра Киева услышали взрыв

Также 12 марта громкие взрывы прогремели в Днепре. Позднее стало известно, что жители слышали работу нашей системы ПВО.

Ранее "Телегарф" писал, как живет Мариуполь в осаде рф. На улицах лежат останки людей. Жителям приходиться делиться друг с другом последней едой.

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#Украина #Киев #Россия #Война
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