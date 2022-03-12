На Подоле в Киеве прогремел взрыв: что произошло
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Информация о пострадавших устанавливается
В субботу, 12 марта, на 17-й день войны россии против Украины, на Подоле в центре Киева произошел взрыв, в результате которого загорелось помещение Сбербанка.
Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.
Предварительно установлено, что по указанному адресу сбит беспилотный летательный аппарат, информация о пострадавших устанавливается.
Также 12 марта громкие взрывы прогремели в Днепре. Позднее стало известно, что жители слышали работу нашей системы ПВО.
Ранее "Телегарф" писал, как живет Мариуполь в осаде рф. На улицах лежат останки людей. Жителям приходиться делиться друг с другом последней едой.
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