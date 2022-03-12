"С*ки они!": россиянка из Гостомеля не сдержала эмоций, говоря об оккупантах (видео)

Пробыв несколько суток под обстрелами, женщина готова рассказать своим землякам, почему им стоит отправиться вслед за русским военным кораблем

Российские военнослужащие совершенно не задумываются, что среди жителей Украины, которых они методично уничтожают уже 17 день, могут быть и их сограждане. Как, к примеру, жительница города Гостомель Наталья, пробывшая в осаде путинских оккупантов несколько долгих дней.

Все, что женщина думает о россиянах, пришедших в Украину, она рассказала журналистам. Фрагментом ролика поделился советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram.

По словам Натальи, она всю жизнь мечтала вернуться на свою родину — в россию, но сейчас даже думать об этом не желает.

"Должна сказать, что таких сволочей, как они, я в своей жизни еще не видела!" — возмущается она.

Женщина полна злости к "освободителям", ведь их в Украину никто не звал и о "спасении" никогда не просил.

Помимо этого гостомельчанка добавила, что у нее украли золотые украшения, и сделали это бойцы-кадыровцы.

"Я их просила об этом? Я просила забрать Кадырова мое золотое колечко себе? С*ки они!" — резюмировала женщина, стоя на развалинах, оставшихся от объектов местной инфраструктуры после прихода российских войск.

Следует добавить, что российские солдаты и впрямь не гнушаются совершать самые постыдные военные преступление. И речь даже не о мародерстве и воровстве, а даже о намеренном убийстве цивильных. Об этом рашисты признаются в личных переговорах с родными, которые удается перехватить ВСУ.