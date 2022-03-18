Последствия падения обломков вражеской ракеты в Киеве: эксклюзивные фото

российская армия продолжает стирать с земли украинские города

Уже 23-й день враг неустанно обстреливает жилые массивы населенных пунктов украинского государства. Последствия уничтоженной инфраструктуры, находящейся на территории столичного района Куреневка, после падения обломков российской ракеты удалось зафиксировать корреспонденту "Телеграфа" Евгению Загороднему.

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Как ранее сообщал городской голова Виталий Кличко, из-за падения обломков ракеты оккупантов, упавших прямо на дорогу промышленной зоны, один человек получил смертельные ранения, а еще шестеро ранены.

Жители изуродованного при обстреле жилого дома

Кроме того, рашисты повредили окрестные жилые дома общественный и частный транспорт. Коммерческие помещения, расположенные на первых этажах многоэтажек, также были уничтожены.

Последствия падения ракеты кафиров в Киев

Фото: Евгений Загородний, "Телеграф".

Ранее "Телеграф" сообщал, как столичный мэр Виталий Кличко показал последствия вражеских обстрелов еще одного из районов Киева, в результате которого пострадали 20 человек, один из них — смертельно.