Укр

Бывший топ-чиновник задержан в Киеве: подозревают госизмену

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Оружие, найденное при обыске Новость обновлена 18 марта 2022, 16:12
Оружие, найденное при обыске

В столице задержан еще один предатель

В Киеве задержали экс-заместителя Фонда государственного имущества Украины, который систематически "сливал" оккупантам информацию о размещении военных и техники Вооруженных сил Украины. Во время обыска по месту жительства подозреваемого было обнаружено оружие и боеприпасы.

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Указанная информация в пятницу, 18 марта, была обнародована в Telegram-канале Офиса Генпрокурора Украины.

Согласно фактам, которые удалось узнать следователям, бывший чиновник на регулярной основе содействовал российским нацистам в проведении агрессивных военных действий против Украины, а также пропагандировал идеи изменения территориальной целостности нашего государства.

С 24 февраля подозреваемый, имевший соответствующее образование и ясно понимавший, что враг будет использовать имеющуюся информацию для бомбардировки мирных украинских городов, находясь в Киеве, присоединялся к пророссийским чатам и передавал оккупантам с россии на "ОРДЛО" сведения о расположении личного состава и боевой техники ВСУ.

Экс-заместитель задержан в рамках статьи 615 Уголовного кодекса Украины.

Во время обыска по месту жительства задержанного было обнаружено несколько пистолетов, патроны, гранаты и мобильный телефон. Вопрос по избранию ему меры пресечения сейчас решается.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Украине заметили бывшего нардепа от Партии регионов Олега Царева, прибывшего вместе с российской армией для того, чтобы доставить украинцам "гуманитарный груз".

Теги:
#Украина #Россия #Война #предатель
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