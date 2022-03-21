Застопорились, но еще не сдаются: названа главная цель россиян в Украине

Российские войска пытаются зайти с разных сторон

Столица Украины продолжает подвергаться нападкам россиян. Они обстреливали столицу и этой ночью убили как минимум восемь человек. Киев и в дальнейшем будет оставаться приоритетом для российско-оккупационных войск.

Об этом сообщила британская разведка в утренней сводке.

По состоянию на 21 марта бои продолжаются севернее Киева. Войска россии, который наступали с северо-востока, остановили. Движение со стороны Гостомеля в северо-западном направлении удалось пресечь "ожесточенным украинским сопротивлением". Как отмечают в британском Министерстве обороны, основной контингент российских сил находится в 25 километрах от центра столицы.

И хоть прогресса у россии нет, Киев сохраняет статус приоритетной военной цели рф и главной задачей в ближайшие недели будут попытки окружения города.

Как ранее писал "Телеграф", Украина в 26-й день войны продолжает подвергаться массированным обстрелам россиянами. Кроме Киева оккупанты не оставляют в покое города на юге, востоке, севере страны. Отметим, что в Одессе украинские военные ответили захватчикам и подбили российское военное судно.