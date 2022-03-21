В Киеве снова ужесточили комендантский час: когда нельзя выходить из дома

Магазины, аптеки, заправки, заведения 22 марта работать не будут

Комендантский час в Киеве и Киевской области снова будет усилен. Он начнется 21 марта в 20:00 и продлится до 7:00 23 марта.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Телеграме. Он уточнил, что комендантский час продлится до послезавтра.

Таким образом, отметил Кличко, магазины, аптеки, заправки, заведения работать завтра не будут.

"Прошу всех оставаться дома или в укрытиях – по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам", — подчеркнул мэр.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 21 марта российские оккупанты обстреляли известный ТРЦ в Киеве. Спасатели показали фотографии последствий обстрела. Также "Телеграф" публиковал свои эксклюзивные фото, на которых можно увидеть невероятно разрушительные последствия бомбежки. На снимках видно, что ТРЦ получил сильные повреждения, повсюду валяются обломки, часть помещений полностью выгорела. Также было опубликовано видео разрушительных последствий обстрела ТРЦ Retroville российскими оккупантами.