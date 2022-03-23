При обстреле Киева погибла российская журналистка: подробности

Вместе с ней погиб гражданский, а еще два человека получили ранения.

В Киеве на 28-й день войны при обстреле Подольского района столицы погибла журналистка оппозиционного российского издания The Insider Оксана Баулина.

Как сообщили в редакции, в Киеве девушка находилась с редакционной задачей — снимала разрушения в результате обстрелов российскими войсками.

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"Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел . С ней погиб еще один гражданский, два сопровождавших ее человека, ранены и госпитализированы", — сообщили в The Insider.

Известно, что до прихода в The Insider Оксана Баулина работала в "Фонде борьбы с коррупцией", созданном Алексеем Навальным. После того, как Кремль признал эту организацию экстремистской, журналистка была вынуждена уехать из России. Как корреспондента Оксана уехала в Украину, где успела сделать несколько репортажей со Львова и Киева.

Россиянка Оксана Баулина погибла 23 марта в Киеве

Добавим, что российская журналистка получила необходимую аккредитацию от Вооруженных Сил Украины. Об этом свидетельствует фотография редакционного удостоверения, распространённого Telegram-каналами.

Российская журналистка Оксана Баулина погибла при обстреле Киева

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Сумской области погиб 30-летний офицер украинских Сил Противовоздушной обороны Виктор Сушков, ценой собственной жизни сбивший вражескую ракету. Также мы писали, что от рук российских нацистов погиб мариупольский журналист Виктор Дедов – в его дом попали вражеские мины.