Тероборона Киева готова встретить врага "бандерофугасом": забавное видео

Защитники Киева приготовили оккупантам "бандерофугас".

Территориальная оборона Киева подготовила оригинальные "подарки" для оккупантов.

Бойцы 112-й бригады показали работу 300-килограммового фугаса, который прозвали "бандерофугасом".

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Соответствующее видео опубликовало Інформагентство АрміяInform в Facebook.

С помощью такого сюрприза защитники пообещали устроить горячую встречу противнику.

"Добрых гостей киевляне любят, а вот непрошеных – нет. Мы уже приготовили несколько сотен таких подарков для них. А будет еще больше", – отметили бойцы терробороны.

Что такое фугас

Фугас— заряд взрывчатого вещества, закладываемый в земле или под водой на небольшой глубине, либо доставляемый различными способами к месту применения, взрываемый внезапно для нанесения урона противнику или задержания его продвижения. При подрыве фугаса цель поражается ударной волной и продуктами взрыва.

Отметим, ранее в сети появилось видео, на которых зафиксирована ликвидация очередного танка фашистов из российской федерации.

Также ВСУ показали кадры уничтожения вражеской техники с помощью ПТРК "Стугна" украинского производства. А в Харьковской области украинскими ЗРК были сбиты два боевых самолета российских оккупантов. Можно предположить, что юго-восточный регион Харьковщины становится второй Чернобаевкой.