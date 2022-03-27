Укр

Командный пункт армии россии сравняли с землей в Киевской области: эффектное видео

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Украинские защитники "наделали шума" среди захватчиков Новость обновлена 27 марта 2022, 13:32
Украинские защитники "наделали шума" среди захватчиков

Вполне вероятно, что во время атаки погибли несколько офицеров

На Киевщине было ликвидировано очередное сосредоточие сил российских оккупационных войск, ведущих бои на территории нашей страны. Несколькими прицельными ударами украинские военнослужащие уничтожили командный пункт, а также команду, отвечающую за обеспечение, что относится к 35-й армии Южного военного округа россии.

Об этом сообщил отечественный военкор Андрей Цаплиенко.

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Эффектное видео наводки и самой атаки длится несколько минут. Благодаря ювелирной работе защитников вражеские военные были разгромлены очень быстро.

Согласно имеющейся информации, бойцам ВСУ удалось не только "подпортить" военную технику российских захватчиков, но и нанести большие потери насчет личного состава. Учитывая, что украинцы разбили командный пункт, вполне вероятно, что с жизнью распрощалось несколько офицеров из высших чинов российской армии.

Цаплиенко охарактеризовал атаку украинцев как вручение очередного билета в ад для оккупантов.

Напомним, что по состоянию на утро 27 марта россияне потеряли около 16600 человек и почти 600 танков за месяц войны в Украине. Нанесенный армии рф ущерб — огромен, однако из-за путинских амбиций они продолжают барахтаться.

Тем временем ВСУ спокойно собирает трофейную технику, среди которой нашлась даже машина обеспечения для огнеметной установки "Солнцепек".

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Война #Потери
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