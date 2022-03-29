Российская ракета разрушила дом экс-премьера Украины: фото последствий

К счастью, никто из семьи Фокина не пострадал.

Несмотря на то, что украинские бойцы постепенно начали вытеснять вражеские войска из Киевской области, российские оккупанты продолжают бомбить по столице Украины. В ночь на 28 марта одним из "пострадавших" от обстрела стал дом первого премьер-министра Украины Витольда Фокина.

О попадании в его дом осколков российской ракеты, которую украинским ПВО удалось сбить, сообщила внучка экс-премьера Маша Фокина на своей странице в Инстаграм, опубликовав несколько фото и видео последствий.

"Мою семью лишили дома. Российские ракеты!!!!" — написала Маша, отметив, что при попадании осколков во двор убило их собаку.

Также Фокина добавила, что от осколков ракет сгорел дотла подвал, где во время тревоги пряталась вся ее семья. Помимо этого нет фасада дома, окон и дверей.

Самого Витольда Фокина в этот момент дома не было. Как сообщает издание "Радио Свобода", он сейчас находится в Молдове в гостях у своего друга. Накануне пожара Фокин уже собирался ехать домой, а теперь будет ждать, пока дом не укроют пленкой. Также экс-премьер отметил, что он уверен, что дом отстроится, ведь по факту там не такие большие повреждения.

"Все это не сравнимо с тем, что делается сейчас с нашими другими городами. Мариуполь – город моей мамы. И когда я смотрю на это, сдержать слезы невозможно", – добавил бывший премьер.

Напомним, что ранее "Телеграф" пообщался с первым премьер-министром независимой Украины Витольдом Фокиным. В интервью бывший премьер рассказал о причинах распада СССР и о Беловежских соглашений, а также поделился впечатлениями о работе с Кравчуком, и рассказал о своем видении будущего Донбасса и Украины.