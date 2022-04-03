Казнить путина будет мало: фото зверств российской армии под Киевом разгневали украинцев

Мирных жителей просто казнили — не иначе

В Киевской области, в которой освободили несколько десятков населенных пунктов, сообщается о жутких преступлениях российского режима. Особенно пострадали от оккупантов город Буча и село Мотыжин, где посреди улиц находят расстрелянных гражданских с завязанными руками, а также братские могилы. Украинцы негодуют и требуют справедливого наказания как для россиян, так и их преступного режима.

Реакцию соотечественников собрал "Телеграф".

Отметим, что посмотреть фото с последствиями жестокости российской армии на Киевщине можно по ссылке. Обратите внимание — 18+.

По мнению украинского продюсера Игоря Кондратюка, единственное, чего удастся достичь россии в войне против Украины — русофобия.

Военный журналист Александр Шульман пишет, что зверства оккупантов в один момент мозг перестанет воспринимать и останитется работа — убивать их днем и ночью.

Александр Шульман о зверствах в Буче

Журналистка Татьяна Даниленко считает, что российских командиров нужно найти после войны и наказать, а кровавого диктатора владимира путина — казнить.

Татьяна Даниленко про международное наказание для российских командиров и путина

Политический обозреватель Иван Яковина напомнил, что такие зверства были характерны для нацистов и предложил в Бучу и Ирпень вызвать следователей и прокуроров из Международного уголовного суда и Гаагского трибунала.

Иван Яковина про трибунал

Политолог Юрий Романенко обратился к международному сообществу, европейским и израильским политикам и воззвал к их совести.

Юрий Романенко обратился к политикам Израиля и европейских стран

Экс-нардеп Игорь Луценко и общественный деятель Сергей Стерненко рассказали детали по братским могилам украинцев, убитых россиянами.

Игорь Луценко предложил вывести тела украинцев под немецкое посольство

Сергей Стерненко напомнил о необходимости личного оружия

Российские журналисты также понимают масштаб трагедии. Михаил Козырев написал, что россияне будут прокляты на всю оставшуюся жизнь.

Россияне будут прокляты за трагедию в Буче

После опубликованных фото с жертвами массовых казней, украинцы просят вооруженные силы не брать пленных россиян, говорят о каре для россии и предлагают сценарии казни путина.

Расстрелы мирных граждан, многочисленное мародерство в домах украинцев, изнасилования, это не полный перечень преступлений россии в Украине.

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"Телеграф" уже сообщал про использование российской армией запрещенных для населенных пунктов кассетных боеприпасов — их единственная цель — убить как можно больше людей. При этом они несут в себе дополнительную опасность.