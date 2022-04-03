Укр

Казнить путина будет мало: фото зверств российской армии под Киевом разгневали украинцев

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова, Галина Михайлова
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Ужасы россиян не должны быть прощены Новость обновлена 03 апреля 2022, 07:00
Ужасы россиян не должны быть прощены

Мирных жителей просто казнили — не иначе

В Киевской области, в которой освободили несколько десятков населенных пунктов, сообщается о жутких преступлениях российского режима. Особенно пострадали от оккупантов город Буча и село Мотыжин, где посреди улиц находят расстрелянных гражданских с завязанными руками, а также братские могилы. Украинцы негодуют и требуют справедливого наказания как для россиян, так и их преступного режима.

Реакцию соотечественников собрал "Телеграф".

Отметим, что посмотреть фото с последствиями жестокости российской армии на Киевщине можно по ссылке. Обратите внимание — 18+.

По мнению украинского продюсера Игоря Кондратюка, единственное, чего удастся достичь россии в войне против Украины — русофобия.

Военный журналист Александр Шульман пишет, что зверства оккупантов в один момент мозг перестанет воспринимать и останитется работа — убивать их днем и ночью.

Александр Шульман о зверствах в Буче
Александр Шульман о зверствах в Буче

Журналистка Татьяна Даниленко считает, что российских командиров нужно найти после войны и наказать, а кровавого диктатора владимира путина — казнить.

Татьяна Даниленко про международное наказание для российских командиров и путина
Татьяна Даниленко про международное наказание для российских командиров и путина

Политический обозреватель Иван Яковина напомнил, что такие зверства были характерны для нацистов и предложил в Бучу и Ирпень вызвать следователей и прокуроров из Международного уголовного суда и Гаагского трибунала.

Иван Яковина про трибунал
Иван Яковина про трибунал

Политолог Юрий Романенко обратился к международному сообществу, европейским и израильским политикам и воззвал к их совести.

Юрий Романенко обратился к политикам Израиля и европейских стран
Юрий Романенко обратился к политикам Израиля и европейских стран

Экс-нардеп Игорь Луценко и общественный деятель Сергей Стерненко рассказали детали по братским могилам украинцев, убитых россиянами.

Игорь Луценко предложил вывести тела украинцев под немецкое посольство
Игорь Луценко предложил вывести тела украинцев под немецкое посольство
Сергей Стерненко напомнил о необходимости личного оружия
Сергей Стерненко напомнил о необходимости личного оружия

Российские журналисты также понимают масштаб трагедии. Михаил Козырев написал, что россияне будут прокляты на всю оставшуюся жизнь.

Россияне будут прокляты за трагедию в Буче
Россияне будут прокляты за трагедию в Буче

После опубликованных фото с жертвами массовых казней, украинцы просят вооруженные силы не брать пленных россиян, говорят о каре для россии и предлагают сценарии казни путина.

Расстрелы мирных граждан, многочисленное мародерство в домах украинцев, изнасилования, это не полный перечень преступлений россии в Украине.

"Телеграф" уже сообщал про использование российской армией запрещенных для населенных пунктов кассетных боеприпасов — их единственная цель — убить как можно больше людей. При этом они несут в себе дополнительную опасность.

Теги:
#Ирпень #Буча #Мотыжин #Расстрелы #Казни
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