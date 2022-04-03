Казнить путина будет мало: фото зверств российской армии под Киевом разгневали украинцев
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Мирных жителей просто казнили — не иначе
В Киевской области, в которой освободили несколько десятков населенных пунктов, сообщается о жутких преступлениях российского режима. Особенно пострадали от оккупантов город Буча и село Мотыжин, где посреди улиц находят расстрелянных гражданских с завязанными руками, а также братские могилы. Украинцы негодуют и требуют справедливого наказания как для россиян, так и их преступного режима.
Реакцию соотечественников собрал "Телеграф".
Отметим, что посмотреть фото с последствиями жестокости российской армии на Киевщине можно по ссылке. Обратите внимание — 18+.
По мнению украинского продюсера Игоря Кондратюка, единственное, чего удастся достичь россии в войне против Украины — русофобия.
Военный журналист Александр Шульман пишет, что зверства оккупантов в один момент мозг перестанет воспринимать и останитется работа — убивать их днем и ночью.
Журналистка Татьяна Даниленко считает, что российских командиров нужно найти после войны и наказать, а кровавого диктатора владимира путина — казнить.
Политический обозреватель Иван Яковина напомнил, что такие зверства были характерны для нацистов и предложил в Бучу и Ирпень вызвать следователей и прокуроров из Международного уголовного суда и Гаагского трибунала.
Политолог Юрий Романенко обратился к международному сообществу, европейским и израильским политикам и воззвал к их совести.
Экс-нардеп Игорь Луценко и общественный деятель Сергей Стерненко рассказали детали по братским могилам украинцев, убитых россиянами.
Российские журналисты также понимают масштаб трагедии. Михаил Козырев написал, что россияне будут прокляты на всю оставшуюся жизнь.
После опубликованных фото с жертвами массовых казней, украинцы просят вооруженные силы не брать пленных россиян, говорят о каре для россии и предлагают сценарии казни путина.
Расстрелы мирных граждан, многочисленное мародерство в домах украинцев, изнасилования, это не полный перечень преступлений россии в Украине.
"Телеграф" уже сообщал про использование российской армией запрещенных для населенных пунктов кассетных боеприпасов — их единственная цель — убить как можно больше людей. При этом они несут в себе дополнительную опасность.
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