Укр

Чуда не произошло: ребенка, спасавшегося от войны на лодке, нашли погибшим

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Мальчика искали больше месяца Новость обновлена 06 апреля 2022, 06:17
Мальчика искали больше месяца

Маленькому Саше было всего четыре

На Киевщине было обнаружено тело четырехлетнего Александра Здановича-Яхно, мальчика, который был вынужден бежать от российских оккупантов вместе с бабушкой на лодке через водохранилище. Поиски ребенка длились больше 35 дней, но успехом так и не увенчались.

Печальные новости сообщила мама Саши, Анна Яхно, на своей Instagram-странице, пишет "Телеграф".

История четырехлетки, которого война выгнала из собственного дома, облетела едва ли не весь украиноязычный сегмент соцсетей. Сашу искали всем миром, ведь его храбрость впечатляла — он вместе с бабушкой и несколькими собаками были вынуждены убегать от обстрелов и рашистской оккупации из села Сухолучье, что в Вышгородском районе Киевщины.

Во время поисков мама Анна рассказывала, что в последний раз слышала сына по телефону 9 марта. Мальчик пообещал ей, что они увидятся, как только прекратятся обстрелы.

Саша вместе с мамой Анной
Саша вместе с мамой Анной

Как известно, бабушка Саши приняла решение бежать от российских оккупантов, зашедших в село, через Киевское водохранилище. Вместе с ними было еще несколько односельчан, водоем решили пересекать на моторных лодках. К сожалению, одна из них, именно та, где находились Саша и его родня, каким-то образом пострадала.

Тело бабушки было найдено еще 11 марта. Мальчика же, в связи с отсутствием доказательств и тем, что на ребенке был спасательный жилет, официально признали без вести пропавшим.

Маленький Саша
Маленький Саша

Родители надеялись — как это страшно звучит во время войны, — что ребенок может быть похищен захватчиками ради выкупа. Кареглазого и русоволосого Сашу разыскивали по всем возможным группам в соцсетях, сотни тысяч людей перепостили себе его историю, чтобы помочь семье.

К сожалению, во вторник, 5 апреля, Анна Яхно написала, что ее сын погиб.

"Сашенька, наш маленький ангел — уже на небесах! Сегодня его душа обрела покой", — отметила украинка.

Добавим, что по состоянию на 5 апреля россия убила 165 украинских детей. Также официальная статистика гласит, что более 200 несовершеннолетних были ранены.

В целом же, российские войска позволяют себе издеваться над нашим подрастающим поколением как хотят. Так, к примеру, в Мариуполе шестилетний мальчик поседел, ведь его заставлял смотреть на издевательства над матерью.

Также мы писали о том, как дети из Харькова проклинают кровавого диктатора владимира путина и признаются — сами бы лишили его жизни, имей такую возможность.

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Ребенок #Война #Поиск #Розыск #Погибший
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