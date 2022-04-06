Руины от "русского мира" в Буче: эксклюзивный репортаж про захоронения и разбитые танки

Уже который день после освобождения Бучи от российской оккупации Украина вместе со всем миром пытается отойти от ужасов и зверства захватчиков

С началом апреля украинские власти объявили о долгожданном освобождении Киевской области. В частности, над городками Буча и Бородянка наконец-то замелькали флаги Украины. Но после того, как из города выгнали оккупантов и диверсантов, стало ясно, что они оставили там свидетельства страшных преступлений: массовые захоронения украинцев, убитых детей и горящих живьем женщин. О том, как сейчас выглядит Буча, в небольшом репортаже журналиста "Телеграфа".

"Вот здесь", — говорит глава полиции киевского региона, Андрей Небитов, их убили и пытались зачистить следы своих преступлений, показывает он в сторону большого пожарища неподалеку от центра Бучи. На нем лежат тела шести человек — двух женщин и четырех мужчин, вероятно, сожженных заживо.

Тела пытались сжечь, чтобы скрыть свидетельства преступления

Трагедия не оставила никого равнодушным

У одной женщины специалисты нашли следы от выстрела, у других – такого не было, но все они застыли в агонии, умоляя о помощи. Одно сожженное тело, вероятно, принадлежит ребенку.

По словам Небитова, такие захоронения еще есть, и не одно, ведь полиция и спасатели только приступили к поиску убитых.

"Мы будем находить их в лесах, парках, соседи, когда будут возвращаться домой, сообщат нам о трупах", — говорит Небитов.

Людей расстреливали прямо в автомобилях

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, установлены личности пока только 117 погибших, над идентификацией других работают судебно-медицинские эксперты. Но можно сказать, что в Буче зафиксировано массовое убийство гражданских лиц.

После того, как туда зашла украинская армия, тела погибших находили прямо на улицах города, в подвалах со связанными руками, с белыми повязками, которые сообщали бы оккупанту, что перед ними — украинец, находили замученных мужчин и изнасилованных детей.

Местные говорят, что иногда ради развлечения россияне стреляли по рукам или ногам детей, если они бежали недостаточно быстро.

"В один из дней оккупации, мои соседи – мужчина с мальчиком, вышли на улицу, чтобы что-то взять поесть, и мужчине, который поднял руки, будто он сдается, они выстрелили в голову. Мальчику тоже, но на нем была шапка, и она его спасла, он выжил. Ночью их занесли домой, и женщина похоронила мужчину у себя во дворе", — говорит Людмила Ивановна, которая с первого дня была в оккупации в городе.

Она также рассказывает, что за все это время почти нечего было есть, а в квартире стало так холодно, что у нее начались проблемы с ногами и теперь она вынуждена ходить с палочкой.

"Мы были между пятью их блок-постами", – говорит еще одна бучанка Владислава, и иногда даже договориться о том, чтобы пойти за водой, было сложно – они просто расстреливали. Особенно жестоки были кадыровцы. Они просто издевались над людьми. Они могли раздеть, завязать руки, положить на землю, а затем убить. Они любили родителей расстреливать на глазах у детей. К нам в детский сад, где прятались люди, однажды забежал 14-летний паренек с тремя ранениями. Он даже не кричал, просто просил о помощи. Незадолго до того на его глазах был расстрелян отец".

По словам местных, людей также казнила российская армия, особенно если украинцы не хотели отдавать еду. "Когда люди об этом узнавали, то, конечно, отдавали все. Если человек, например, не хотел отдать своих кур, то могли пострелять всех — и их, и кур, и собак. У нас был такой голод, что наша соседка целовала руки за воду и одно яйцо, а есть люди, которые не ели две недели".

Страшнее всего за эти дни для местных было, как ни странно, находиться в тишине.

"Если была тишина, значит, солдаты перемешались, и нужно было искать новый угол для тайника, чтобы не попасть под пули. В нашем бомбоубежище было 25 человек, самому молодому было 3 годика", — говорит Владислава.

Немногие дома пережили "русский мир"

Оплавились целые этажи

Стреляли даже по детским площадкам

Сложнее всего было мужчинам – их убивали от мала до велика. Иногда не трогали только стариков, хотя все равно издевались.

Сам город также подвергся издевательствам: повсюду разбиты окна, иногда нет по пол этажа, все магазины разбиты, а продукты из них вынесли россияне. Они в Буче занимались мародерством и выгоняли людей из домов по принципу "который больше понравился". Забирали себе технику, вещи и телефоны.

В одном из дворов можно увидеть даже гитару, вынесенную из квартиры. Она стоит рядом с мешком картофеля и коробочкой от дорогих украшений. Которую, судя по всему, оккупанты также вынесли из чьего-то дома.

Оккупанты развлекались во временно захваченном городе

Возможно, здесь они пели песни о скорой победе над столицей, которую им пророчили в России. Ведь по словам одного из местных мужчин, один российский офицер на вопрос, почему они сюда пришли, ответил: потому что у нас много друзей в Киеве, будут встречать нас с цветами. "Теперь мы встречаем их могилы, когда проходим мимо, ведь их убили наши солдаты", — говорит бучанин.

Тела оккупантов тоже остались на улицах

Но больше всего пострадала в городе улица Вокзальная. Здесь, по словам полиции, были наиболее ожесточенные бои.

По всему периметру улицы расположены разбитые и сгоревшие российские танки, где из них торчат остатки представителей "второй армии мира". Один экспонат больше всего привлекает внимание – кусок стопы в сапоге. "Одна нога здесь, одна там", — горько шутят работники ГСЧС рядом.

Несмотря на то, что здесь последние дни продолжались тяжелые бои, в некоторых домах продолжали жить люди.

"На нас валился потолок, вылетали двери, мы лежали на полу во время круглосуточных артиллерийских обстрелов. Выехать не могли, потому что пожилые нездоровые родители", — говорит 56-летний бучанин, проведший на этой улице все время оккупации. В глазах у него слезы. По его словам, когда российскую армию выбили, то они на улице обнаружили 15 гражданских трупов.

Все дома на Вокзальной разбиты больше всего: нет стен, дверей, окон, иногда вообще нет домов, а только заборы с надписью "люди" белым цветом. С продуктами на этой улице было особенно тяжело, воду сначала доставали из труб в подвалах, а затем – из колодца.

Люди пытались показать оккупантам, что там мирные жители, но это не помогло

Улицы усеяны техникой

Местами жилые дома просто не уцелели

Снаряды врага не пощадили никого

Техника осталась лежать на улицах вместе с теми, кто в ней был

Но уже сейчас в Бучу медленно возвращается жизнь, через несколько дней обещают восстановить связь, военные привозят продукты, по улицам бегают домашние коты, которые, как и люди, не совсем понимают, как дальше жить. Но жить хотят.

Война не пощадила и пушистиков

"Мы со слезами встречали наших военных, они сказали, что все будет хорошо, мы им верим".

Напоследок спросила у местных нуждающихся.

"Нам нужен бензин, потому что очень холодно. У нас есть генератор, и мы сможем всей улице заправить телефоны, подогреть чайники. Может даже телевидение включить, потому что мы даже не знаем, что происходит в Украине. Когда мы были в оккупации, это тоже была большая проблема, но нас выручали солнечные батареи. Чтобы до них добраться, нам нужно было идти под пулями…".

Фото, видео: Юлия Забелина и Евгений Завгородний, "Телеграф"