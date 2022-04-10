В Энергоатоме рассказали, что ждет россиян, которые окапывались в Чернобыле

Решение создавать окопы в Рыжем лесу было одним из худших для оккупанты

Подразделения российских войск, которые "кошмарили" работников Чернобыльской АЭС, получили ударную дозу радиации, из-за чего у них может развиться лучевая болезнь. К такому выводу подталкивают расчеты сотрудников "Энергоатома", которые делали замеры в Рыжем лесу после побега вражеских солдат.

Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома" после поездки в зону отчуждения.

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По словам руководителя предприятия Петра Котина, вражеские солдаты окапывались посреди Рыжего леса, который считается одной из наиболее радиоопасных зон Чернобыля. В этом районе сливались остатки облученного топлива с ядерного реактора, графитовая кладка и другие опасные вещества. За года все это опустилось в грунт на 40-80 сантиметров вглубь, однако недогадливые россияне решили вырыть себе окопы.

Котин подчеркивает: в отдельных местах гамма-фон превышает норму в 10-15 раз. Это очень высокие показатели, что не могли не повлиять на здоровье человека весьма пагубно.

"Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, полученное оккупантами от поверхности грунта (Бета-загрязнение), в местах замера составлял по 90 Sr, что в 160 раз больше нормы", — заявил специалист.

По его мнению, большинству оккупантов, которые находились в Рыжем лесу около месяца, грозит лучевая болезнь, которая протекает весьма болезненно.

Ранее в Министерстве энергетики подсчитали, что большой заряд радиации взяли на себя не только солдаты, но и их боевая техника. В целом через зону отчуждения перегнали до 10 тысяч танков и машин, и все они были облучены.

Напомним, что россияне покинули Чернобыльскую зону около десяти назад, заявив, что АЭС находится под контролем знающих специалистов и охрана ей больше не нужна. При этом с собой они, к сожалению, забрали несколько десятков нацгвардейцев, которые ранее охраняли объект.