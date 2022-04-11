Ирпень, Бучу, Гостомель и Ворзель соединили со столицей временным насыпным мостом – Тимошенко

В Романовке за 5 дней круглосуточной работы дорожники построили насыпной мост, который временно обеспечит проезд между городами Ирпень, Буча, Гостомель и Ворзель и столицей.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, к работам над созданием переправы было привлечено 50 человек и более 40 единиц техники: экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, погрузчики и катки.

"Протяженность насыпного временного моста – 245 м, ширина – 9 м. Для его постройки использовали более 9 000 тонн насыпных материалов", – отметил Тимошенко.

Он отметил, что это позволит быстрее осуществлять доставку гуманитарной помощи и строительных материалов в освобожденные от российской оккупации города.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко рассказал, что инфраструктура освобожденных от захватчиков городов Киевщины по заданию Президента Владимира Зеленского будет восстановлена ​​в кратчайшие сроки.