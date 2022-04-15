Украинцев раздевали, избивали и казнили: журналисты CNN поразили фоторепортажем из Бородянки

Даже бывалые репортеры признаются: подобного они еще не видели

Бородянка Киевской области, которую несколько недель "кошмарили" российские оккупанты, наравне с Бучей и другими городами Киевщины стала настоящей "Меккой ужасов" для иностранных журналистов. Так, к примеру, своими впечатлениями (и снимками, конечно) от пребывания в этом городке, разрушенном армией рф, поделились журналисты CNN.

Больше всего их поразило несколько отдельных историй, которыми они поделились в свежем репортаже.

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По словам Васко Котовио, который побывал на Киевщине, наиболее его впечатлил в Бородянке задний двор одного из обычных частных домов. Предложила сделать снимок, от которого по коже бежит мороз, хозяйка участка, успевшая выехать из города до начала террора со стороны российских военных.

Бородянка на карте Украины

За садовым навесом женщина обнаружила тело неизвестного мужчины с мешком на голове и связанными за спиной руками. С него стянули брюки, оставив лишь нижнее белье, что позволило продемонстрировать жуткие кровоподтеки и синяки на ногах. Рядом с трупом было обнаружено всего лишь одну гильзу. Как позже оказалось, пуля была выпущена в голову — так обычно происходят целенаправленные казни.

Что именно сделал мужчина, выяснить не удалось, однако то, что он подвергался пыткам российских солдат, является несомненным.

Также корреспондент CNN показал, как волонтеры вытаскивают из обстрелянной машины тело еще одного местного жителя. По предварительным данным, мужчина ехал за необходимыми лекарствами, когда в его сторону был открыт огонь на поражение. Сколько времени автомобиль пробыл в кювете, не сообщается.

В целом же Бородянка поразила американских журналистов, ведь наравне с Бучей, Ирпенем и Гостомелем стала воплощением жестокости и бесчеловечности российской армии в Украине.

Бородянка после российской армии. Фото CNN

Напомним, что корреспондент "Телеграфа" также побывал в этом городке, показав через объектив своей камеры, что именно сотворил здесь "русский мир". Город во многом сровняли с землей — в некоторых зданиях зияют огромные сквозные дыры.

Также мы писали о том, сколько погибших жителей Бучи были застрелены российскими солдатами. Статистика, озвученная местным мэром, совсем неутешительна.