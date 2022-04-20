В Киеве мужчина после долгого бегства от войны "поселился" под чужим балконом: "Ведь здесь есть стены и не стреляют"

Мужчина считает, что он "в безопасности", ведь здесь не стреляют.

Киевская область несколько недель страдала от зверств российских оккупантов, которые уничтожали города и население в них. Некоторым из украинцев удалось спастись бегством, однако дома эти люди потеряли. Один из мужчин сбежалот войны в Киев и поселился под балконом многоэтажки.

О нем рассказала пользователь Facebook Вера Тимошенко.

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По словам женщины, мужчина бежал из Киевской области из города, где было в то время очень горячо. По пути в Киев он где только не путешествовал, а потом пристроился под балконом одной из столичных многоэтажек.

"Теперь спит "в безопасности", потому что здесь есть стены и не стреляют под чужим балконом. Занесла еды. И немного добра. Будем помогать, как сможем", — написала женщина.

Беженец Киевской области поселился под балконом многоэтажки в Киеве

Напомним, что сегодня среди украинцев насчитывается 10 миллионов беженцев — около шести миллионов выехало за границу, тогда как четыре миллиона были вынуждены переехать внутри страны.

При этом каждый из граждан Украины, имеющий проблемы с жильем, питанием или работой в результате военной агрессии россии против Украины, может получить помощь от государства.

Ранее "Телеграф" сообщал, что компания Wise, занимающаяся электронными переводами средств, упростила процедуру хранения, пополнения и проведения расчетов в разных валютах для беженцев из Украины.