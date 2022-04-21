Укр

В Буче начата установка окон в домах, пострадавших во время военных действий – Тимошенко

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Автор
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В Буче начата установка окон в домах, пострадавших во время военных действий – Тимошенко Новость обновлена 21 апреля 2022, 18:06

Параллельно продолжается и возобновление электроснабжения

В Буче, что в Киевской области, начата замена поврежденных во время боевых действий окон. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Гостомель — продолжается уборка города", — добавил он.

Тем временем по информации Укравтодора, в Буче уже привели в порядок 33,8 км улиц, а в Гостомеле – 4,25 км. Так же проводят уборку и в Ирпене, Бородянке и Ворзеле. Всего в Киевской области уже расчищено 302,6 км дорог и улиц, к работам привлечено 380 работников и 130 единиц техники.

Параллельно продолжается и возобновление электроснабжения в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Киевщины.

"За прошедшие сутки электромонтеры починили часть сетей среднего и низкого напряжения в 26 населенных пунктах области и вернули свет для 1390 семей в Киевской области", – сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

По его словам, полностью восстановлены сети 10 кВ в Ладыжичах и частично в селах Гута Межигорска и Синяк Вышгородского района. Также в Бучанском районе частично восстановлены линии 10 кВ в пгт Макаров и Ворзель и селах Михайловка-Рубежовка и Калиновка. Более того, электромонтеры уже подключили к электросети амбулаторию и сельсовет в пгт Гостомель.

"Без света остаются 119 населенных пунктов и 76 тысяч домохозяйств в Киевской области", — добавил областной глава.

Теги:
#Война #Киевщина #Кирилл Тимошенко #Відновлення
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