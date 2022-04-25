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В Киевской области создали уже 11 временных переправ – Тимошенко

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В Киевской области создали уже 11 временных переправ – Тимошенко Новость обновлена 25 апреля 2022, 14:48

В районах Киевской области, пострадавших во время боевых действий с войсками государства-террориста россии, возобновлено движение по 11 временным переправам, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По данным главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка, всего в области было полностью разрушено или повреждено 37 мостов. Уже функционируют 6 переправ в Бучанском районе возле населенных пунктов Стоянка, Бузова, Калиновка, Бородянка и Романовка.

Еще 3 переправы построены в Вышгородском районе: в Сидоровке, Демидове и Катюжанке. В Броварском районе переправы работают в Залесье и Барышевке. Сооружение еще 15 переправ продолжается.

Тимошенко сообщил также, что электроснабжение восстановлено для более половины домов региона. В частности, запитано более 80 000 абонентов.

"Только за прошедшие сутки возобновлено электроснабжение в 16 населенных пунктах", — рассказал заместитель руководителя ОП.

Распределение газа, по информации ОП, восстановлено уже в 106 населенных пунктах. Также было расчищено почти 170 км улиц.

В поселках Новое Залесье и Филипповичи водоснабжение восстановлено полностью, а в Бородянке воду вернули почти для 30% всех потребителей, в том числе и для больницы.

"Запущена в работу котельная на альтернативных видах топлива, что обеспечивает теплом гериатрический пансионат", — добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что на восстановление жилья и инфраструктуры Киевской области уже поступила субвенция в размере 400 млн гривен.

Теги:
#Киевская область #Война #Кирилл Тимошенко #переправы
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