В Пуще-Водице под Киевом обезврежено 20 взрывоопасных предметов, власти призывают к осторожности

В пристоличной Пуще-Водице, известной размещением в ней государственных дач, пиротехники обезвредили 20 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Напоминаю, что посещать места отдыха в лесо-парковых зонах запрещено, а если вы наткнулись на подозрительный предмет, не трогайте его, а звоните сразу в 101", – отметил он.

По словам Тимошенко, дорожники Киевщины активно отстраивают разрушенные мосты и дороги, и по состоянию на сегодняшний день расчищено 170 км дорог области. Также возобновлено движение по 11 временным переправам.

"Более половины домов региона снова со светом, заземлено более 80 тысяч абонентов. Полностью или частично восстановлено распределение газа в 106 населенных пунктах Киевской области. В поселке Бородянка обеспечено водоснабжением почти 30% потребителей, в частности, вода есть и в больнице. В поселках Новое Залесье и Пилиповичи водоснабжение восстановлено полностью", – проинформировал он.

Заместитель руководителя Офиса Президента также добавил, что в Киевской области разрушены более 2 тысяч зданий.

В случае повреждения дома, квартиры или другого имущества граждане могут зарегистрировать соответствующую заявку через приложение Дія и обратиться в органы местного самоуправления или военную администрацию. После того, как регистрация будет завершена, нужно обратиться в криминальную полицию для открытия уголовного производства по факту уничтожения или повреждения имущества, напоминает Тимошенко.

"Правительством разрабатывается вопрос компенсации. А эксперты производят визуальные осмотры поврежденных объектов", – говорит он.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях деоккупировано более 900 населенных пунктов.