Укр

В Пуще-Водице под Киевом обезврежено 20 взрывоопасных предметов, власти призывают к осторожности

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
26
В Пуще-Водице под Киевом обезврежено 20 взрывоопасных предметов, власти призывают к осторожности Новость обновлена 27 апреля 2022, 09:32

В пристоличной Пуще-Водице, известной размещением в ней государственных дач, пиротехники обезвредили 20 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Напоминаю, что посещать места отдыха в лесо-парковых зонах запрещено, а если вы наткнулись на подозрительный предмет, не трогайте его, а звоните сразу в 101", – отметил он.

По словам Тимошенко, дорожники Киевщины активно отстраивают разрушенные мосты и дороги, и по состоянию на сегодняшний день расчищено 170 км дорог области. Также возобновлено движение по 11 временным переправам.

"Более половины домов региона снова со светом, заземлено более 80 тысяч абонентов. Полностью или частично восстановлено распределение газа в 106 населенных пунктах Киевской области. В поселке Бородянка обеспечено водоснабжением почти 30% потребителей, в частности, вода есть и в больнице. В поселках Новое Залесье и Пилиповичи водоснабжение восстановлено полностью", – проинформировал он.

Заместитель руководителя Офиса Президента также добавил, что в Киевской области разрушены более 2 тысяч зданий.

В случае повреждения дома, квартиры или другого имущества граждане могут зарегистрировать соответствующую заявку через приложение Дія и обратиться в органы местного самоуправления или военную администрацию. После того, как регистрация будет завершена, нужно обратиться в криминальную полицию для открытия уголовного производства по факту уничтожения или повреждения имущества, напоминает Тимошенко.

"Правительством разрабатывается вопрос компенсации. А эксперты производят визуальные осмотры поврежденных объектов", – говорит он.

Напомним, ранее Тимошенко сообщил, что в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях деоккупировано более 900 населенных пунктов.

Теги:
#Дороги #Киевщина #Пиротехники #Восстановление
Мост через Белгород-Днестровский лиман поддался разрушению
Одесса
Россияне уже дважды ударили ракетами по мосту под Одессой: Арестович назвал цель
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мост через Белгород-Днестровский лиман поддался разрушению
Россияне уже дважды ударили ракетами по мосту под Одессой: Арестович назвал цель
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
Арестович неприятно удивил сроками завершения войны в Украине: "Настраиваемся на долгую историю"
Дата публикации
Категория
Российские войска
Российские оккупанты захватили несколько населенных пунктов на Донбассе (карта)
Дата публикации
Категория
Во многих районах Запорожской области вещает только российское телевидение
Не только Херсон: оккупанты готовят "референдум" в еще одной области Украины
Дата публикации
Категория
Противостояние российским оккупантам продолжается
Война – день 63: ВСУ контратакуют несмотря на давление оккупантов, путин заговорил о переговорах