Моменты ударов ракет по жилой высотке в Киеве попал на видео

Камеры наружного наблюдения и очевидцы запечатлели ракетную атаку на Киев

В четверг, 28 апреля, вечером Киев подвергся ракетному удару со стороны россии, в результате чего сильно разрушен новый жилой высотный дом в Шевченковском районе столицы и десять человек пострадали.

Момент попадания первой ракеты запечатлела камера наружного видеонаблюдения практически в эпицентре взрыва:

Попадание первой ракеты

Второй "прилет" ракеты уже запечатлел очевидец, который снимал первое попадение.

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Второй удар по Лукьяновке

По данным ГСЧС Украины, в результате ракетного удара произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей.

Потушить пожар на площади 100 кв. м спасателям удалось менее чем за полтора часа.

В ходе поисково-спасательных работ и разбора завалов бойцам ГСЧС по состоянию на вечер четверга удалось спасти 5 человек. Пострадавших на тот момент насчитывалось десять.

Как сообщалось, в четверг вечером ракетному удару подвергся не только Киев, но и Фастов Киевской области, а также Хмельницкая область и некоторые другие регионы Украины.

В ночь же с 27 на 28 российские оккупанты вели постоянные обстрелы всех южных регионов Украины — особенно "громко" было на Херсонщине и Николаевщине.