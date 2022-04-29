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Перекрытий как не было: что стало с многоэтажкой в Киеве после "прилета" ракеты (репортаж)

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Масштабы повреждений от ракетного обстрела столицы впечатляют
Масштабы повреждений от ракетного обстрела столицы впечатляют

Киевляне только-только начали возвращаться к нормальной жизни, как снова прилетело

Не успели жители Киева отойти от попыток штурма украинской столицы российскими оккупантами, как им на головы снова начали падать вражеские ракеты, — так, вечером 28 апреля была подорвана жилая многоэтажка в Шевченковском районе, вследствие чего пострадало много людей, а журналистка Вера Гирич и вовсе погибла под завалами.

Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий и показал на фото, что стало дома после прилета "русского мира".

Напомним, что вечером 28 апреля киевляне услышали два взрыва, после которых начался серьезный пожар. Попадания пришлись на нижние этажи малонаселенной многоэтажки неподалеку от оборонного завода "Артем", в который скорее всего оккупанты и целились.

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Стреляли они со стороны временно оккупированного украинского Крыма.

Первые этажи сильно пострадали, из-за чего тело жертвы смогли найти уже только утром.

На этом фото хорошо видны масштабы повреждений
На этом фото хорошо видны масштабы повреждений
В сети пишут, что эта маленькая машинка принадлежала погибшей журналистке
В сети пишут, что эта маленькая машинка принадлежала погибшей журналистке
Другие авто тоже сильно задело взрывной волной
Другие авто тоже сильно задело взрывной волной

Кроме того, порядка десятка человек были ранены, четверых из них пришлось госпитализировать.

На месте работают все необходимые службы
На месте работают все необходимые службы
В доме буквально зияют дыры
В доме буквально зияют дыры
Стены посносило
Стены посносило
Восстанавливать придется много
Восстанавливать придется много
Спасатели до сих пор разбирают завалы
Спасатели до сих пор разбирают завалы
Всюду разбитое стекло
Всюду разбитое стекло
Похоже, на первых этажах была стоматология
Похоже, на первых этажах была стоматология
Главное во всем этом кошмаре - сохранять спокойствие
Главное во всем этом кошмаре - сохранять спокойствие

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как изменились улицы Бучи благодаря пресловутому "русскому миру".

Теги:
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