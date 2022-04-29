Перекрытий как не было: что стало с многоэтажкой в Киеве после "прилета" ракеты (репортаж)
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Киевляне только-только начали возвращаться к нормальной жизни, как снова прилетело
Не успели жители Киева отойти от попыток штурма украинской столицы российскими оккупантами, как им на головы снова начали падать вражеские ракеты, — так, вечером 28 апреля была подорвана жилая многоэтажка в Шевченковском районе, вследствие чего пострадало много людей, а журналистка Вера Гирич и вовсе погибла под завалами.
Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте событий и показал на фото, что стало дома после прилета "русского мира".
Напомним, что вечером 28 апреля киевляне услышали два взрыва, после которых начался серьезный пожар. Попадания пришлись на нижние этажи малонаселенной многоэтажки неподалеку от оборонного завода "Артем", в который скорее всего оккупанты и целились.
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Стреляли они со стороны временно оккупированного украинского Крыма.
Первые этажи сильно пострадали, из-за чего тело жертвы смогли найти уже только утром.
Кроме того, порядка десятка человек были ранены, четверых из них пришлось госпитализировать.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как изменились улицы Бучи благодаря пресловутому "русскому миру".
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