Киевляне вышли на "охоту" за бензином: у заправок огромные очереди, доходит до скандалов (видео)

На некоторых АЗС отсутствует дизель

В Киеве уже второй день подряд наблюдаются огромные проблемы с возможностью заправить машину. Водители выезжают из дому заранее, чтобы отстоять по несколько часов в километровых пробках для получения заветных нескольких литров бензина. Кое-где градус напряжения столь высок, что даже вспыхивают межличностные конфликты.

Подробнее о происходящем в столице 30 апреля рассказывает "Телеграф".

Надежный источник новостей — подпишись на наш Telegram

"Сехон охоты" на горючее киевляне открыли с самого утра, что не уберегло город от огромных пробок на подъездах к АЗС. По словам пользовательницы Facebook Натальи Запольской, за час и сорок минут ей удалось продвинуться в подобной очереди всего лишь на 20 метров.

При этом автолюбительница выехала из дома раньше, нежели планировала, что уж говорить о тех, кто предпочитает поспать.

Предупреждаем: на некоторых видео присутствует нецензурная лексика (18+)!

В большинстве случае водители могут рассчитывать на заливку в бак 10 литров бензина. На отдельных заправках полностью отсутствует дизель. Там, где его еще можно найти, стоимость этой "горючки" взлетела выше 40 гривен за литр.

Судя по сообщениям в соцсетях, многие водители маршрутных такси и вовсе заправлялись еще засветло, чтобы иметь фору. Уже традиционно — от очередей это не спасло.

Некоторые водители настолько не выдерживают напряжение и ограничений, что даже начинают скандалить друг с другом. При этом полиция отказывается выезжать на вызовы, аргументируя это отсутствием необходимого горючего для машин.

Проблемы с наличием бензина и дизеля настолько осложняют работу столицы, что специалисты даже создали специальную онлайн-карту. С ее помощью можно узнать, где и какие заправки работают. В отдельных случаях даже указаны контактные номера телефонов — для уточнения актуальной информации.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения рф Украина прекратила закупать топливо у Беларуси.