Укр

Возможен даже ядерный удар: Кличко предостерег киевлян

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Мэр не может гарантировать безопасность киевлян Новость обновлена 12 мая 2022, 07:14
Мэр не может гарантировать безопасность киевлян

Возвращение в город он считает риском

Угроза российских атак для Киева продолжает сохраняться и мэр города Виталий Кличко беспокоится о возможности применения против города тактического ядерного оружия.

Об этом градоначальник рассказал в комментарии CNN.

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Он напомнил, что никаких гарантий безопасности дать тем, кто возвращается в столицу, не может, назвав это "личным риском". Кличко считает, что украинская столица сохранила статус главной цели россии. Атаковать город могут в любой момент, "любую секунду", говорит он.

Кличко отметил, что безопасность — это главный приоритет и отметил важность помощи западных партнеров. Он сказал, что верит в защиту украинских воинов, но "без США и европейских стран мы не выживем", — сказал мэр.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что у россиян остались планы по захвату Киева, но они нереализуемые.

Как ранее писал "Телеграф", россия получает достойный отпор на линии фронта, согласно картам боевых действий их все дальше отодвигают на Харьковщине.

На Херсонщине в то же время их застопорили и принудили к обороне.

Теги:
#Виталий Кличко #Киев #Ядерное оружие
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