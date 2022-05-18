Укр

Первый суд над российским оккупантом: обвиняемый сделал заявление

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Россиянин Шишимарин убил мирного жителя на Сумщине Новость обновлена 18 мая 2022, 16:13
Россиянин Шишимарин убил мирного жителя на Сумщине

Российский солдат признал свою вину в суде

В Киеве в среду, 18 мая, проходит первое судебное заседание над российским солдатом Вадимом Шишимариным, подозреваемым в убийстве гражданского в Сумской области. Россиянин выступил в суде с заявлением, в ходе которого полностью признал свою вину.

Об этом из зала Соломенского суда Киева сообщает корреспондент "Телеграфа".

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В ходе судебного заседания прокурор зачитал краткий обвинительный акт, после чего судья спросил подозреваемого, признает ли он вину? Россиянин ответил утвердительно. Судья уточнил: Полностью? Шишимарин подтвердил.

Кроме того, российский солдат заявил о готовности дать показания по этому делу.

Российский солдат Шишимарин на суде признал вину за убийство мирного украинца
Российский солдат Шишимарин на суде признал вину за убийство мирного украинца

Стоит отметить, что Вадим Шишимарин – 21-летний солдат четвертой танковой Кантемировской дивизии Московской области. Россиянин обвиняется в убийстве 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области. В материалах дела отмечается, что 28 февраля (на 4-й день российского вторжения в Украину) колонну, в которой находился Шишимарин, разбили ВСУ, после чего солдат еще с четырьмя оккупантами убегал мирными селами. Солдаты обстреляли частный автомобиль из автоматов, угнали его, а во время бегства их заметил мирный украинец. В этот момент Шишимарин получил приказ от сержанта убить гражданского, и солдат выстрелил украинцу в голову из автомата Калашникова.

За совершенное российскому оккупанту грозит от 10 лет до пожизненного заключения. Это первый суд против военнопленного в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что почти все преступления российских оккупантов на украинских землях пронизаны жестокостью и цинизмом, однако некоторые из них поражают настолько, что не вкладываются в голове адекватных людей. Так, русский военный признался своей матери, что он расстрелял пленника в спину за то, что тот хотел в туалет.

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#Киев #Суд #Российский солдат #Вбивство