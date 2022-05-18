Первый суд над российским оккупантом: обвиняемый сделал заявление

Российский солдат признал свою вину в суде

В Киеве в среду, 18 мая, проходит первое судебное заседание над российским солдатом Вадимом Шишимариным, подозреваемым в убийстве гражданского в Сумской области. Россиянин выступил в суде с заявлением, в ходе которого полностью признал свою вину.

Об этом из зала Соломенского суда Киева сообщает корреспондент "Телеграфа".

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В ходе судебного заседания прокурор зачитал краткий обвинительный акт, после чего судья спросил подозреваемого, признает ли он вину? Россиянин ответил утвердительно. Судья уточнил: Полностью? Шишимарин подтвердил.

Кроме того, российский солдат заявил о готовности дать показания по этому делу.

Российский солдат Шишимарин на суде признал вину за убийство мирного украинца

Стоит отметить, что Вадим Шишимарин – 21-летний солдат четвертой танковой Кантемировской дивизии Московской области. Россиянин обвиняется в убийстве 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области. В материалах дела отмечается, что 28 февраля (на 4-й день российского вторжения в Украину) колонну, в которой находился Шишимарин, разбили ВСУ, после чего солдат еще с четырьмя оккупантами убегал мирными селами. Солдаты обстреляли частный автомобиль из автоматов, угнали его, а во время бегства их заметил мирный украинец. В этот момент Шишимарин получил приказ от сержанта убить гражданского, и солдат выстрелил украинцу в голову из автомата Калашникова.

За совершенное российскому оккупанту грозит от 10 лет до пожизненного заключения. Это первый суд против военнопленного в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что почти все преступления российских оккупантов на украинских землях пронизаны жестокостью и цинизмом, однако некоторые из них поражают настолько, что не вкладываются в голове адекватных людей. Так, русский военный признался своей матери, что он расстрелял пленника в спину за то, что тот хотел в туалет.