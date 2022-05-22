На Житомирщину прилетела ракета, еще одну сбили под Киевом: в сети увидели "привет" Дуде от путина

Ракетные атаки начались во время пребывания Дуды в парламенте

В воскресенье, 22 мая, крылатыми ракетами были атакованы Киевская и Житомирская область. Некоторые связывают огонь оккупантов с приездом польского лидера Анджея Дуды в Киев — как попытку запугать наиболее тесно поддерживающих Украину союзников.

Подробности атаки сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию из местных источников.

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На Киевщине снаряд оперативно был сбит средствами противовоздушной обороны. Осколки крылатой ракеты упали над Бучанским районом, некоторые из них угодили на огород к жителям местных сел. Их снимки уже разлетелись по сети.

Так выглядит кусочек "привета" россиян для Дуды

Видео с последствиями работы наших специалистов ПВО в своем Telegram-канале опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. В небе видны характерные для сбитых ракет полосы.

Пользователи сети уже вовсю предполагают, что ракета над Киевщиной предназначалась для запугивания польского президента.

На Житомирщине, к сожалению, без "прилетов" не обошлось. Было слышно минимум два взрыва в области, позже оказалось, что оккупанты второй раз за последние пару дней атаковали город Малин. Информацию о ракетном ударе подтвердил "Суспильному" мэр города Александр Ситайло.

Над Малином поднимается черный дым

Информации о разрушениях и количестве пострадавших пока нет, данные уточняются.

Напомним, что ранее Малин пострадал от атаки российских военных утром в пятницу, 22 мая. В населенном пункте зафиксировали три "прилета", в результате которых значительно пострадала мирная инфраструктура — минимум пятьдесят домов.