Новое наступление россии на Киев: в МВД оценили вероятность и назвали условие

Столица Украины, похоже, не является целью россиян

Сил для повторного наступления на Киев у оккупантов нет.

Об этом в комментарии "Стране" заявил советник главы МВД Виктор Андрусив.

Андрусив считает, что россияне в информационной войне нагнетают заявлениями о взятии Киева, хотя уже не имеют планов о захвате столицы.

"Это чисто информационно-психологическая спецоперация с целью нас запугать. Чтобы Украина начала концентрировать войска на севере, а не на юге и востоке, где должны быть наши контрудары. На самом же деле, никаких сил для повторного наступления на Киев у россиян нет", — заявил Андрусив.

Также советник главы МВД отметил, что из-за нехватки техники для потенциального нападения на Киев оккупантам придется расконсервировать танки времен Второй Мировой, ведь уже сейчас они везут на Донбасс послевоенные Т-62. Андрусив считает, что любое нападение на столицу Украины обречено на провал.

"Если они уже сейчас везут на фронт танки Т-62, то для того, чтобы еще раз наступать на Киев, им придется расконсервировать танки времен Второй Мировой — Т-34. А также провести полную всеобщую мобилизацию. Тогда они смогут наступать, но результат будет еще хуже, чем в первый раз", — закончил Андрусив.

По данным российских СМИ, Кремль все еще хочет захватить Киев.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко допустил, что рф нанесет ядерный удар по столице. К слову, в Киеве прошла "дерусификация" метро.