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В Киеве владельцы известной сети ресторанов выводили деньги в россию - СМИ

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Столичные правоохранители расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов Новость обновлена 01 июня 2022, 17:39
Столичные правоохранители расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов

По данным следствия, совладельцы сети выводили деньги на счета российской компании

Киевские правоохранители расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу денежных средств в рф, войска которой уже 98 дней ведут полномасштабное наступление в Украине.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook, а также Национальная полиция на своем telegram-канале. Правоохранители не называли имени сети. По данным "Украинской правды", речь идет о Tarantino family (входят в частности рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная и т.д.).

В ходе следствия правоохранители установили, что совладельцы сети ресторанов, несмотря на введенные санкции и полномасштабное вторжение рф на территорию Украины, продолжили выводить средства на счета российской управляющей компании. Ее бенефициарным владельцем является гражданин россии – известный российский ресторатор. Во избежание санкций и создания представления, что разорваны все бизнес-связи с рф, было переименовано название бренда. В ходе санкционированных обысков в главном офисе группы правоохранители изъяли один миллион гривен и 15 тысяч евро наличными, а также финансово-хозяйственную документацию. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и счета компаний.

Ранее в МВД оценили вероятность нового наступления россиян на Киев.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко считает, что рф способна нанести ядерный удар по Киеву.

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