В Киеве владельцы известной сети ресторанов выводили деньги в россию - СМИ
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По данным следствия, совладельцы сети выводили деньги на счета российской компании
Киевские правоохранители расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу денежных средств в рф, войска которой уже 98 дней ведут полномасштабное наступление в Украине.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook, а также Национальная полиция на своем telegram-канале. Правоохранители не называли имени сети. По данным "Украинской правды", речь идет о Tarantino family (входят в частности рестораны Мураками, Руккола, Дрова, Вареничная и т.д.).
В ходе следствия правоохранители установили, что совладельцы сети ресторанов, несмотря на введенные санкции и полномасштабное вторжение рф на территорию Украины, продолжили выводить средства на счета российской управляющей компании. Ее бенефициарным владельцем является гражданин россии – известный российский ресторатор. Во избежание санкций и создания представления, что разорваны все бизнес-связи с рф, было переименовано название бренда. В ходе санкционированных обысков в главном офисе группы правоохранители изъяли один миллион гривен и 15 тысяч евро наличными, а также финансово-хозяйственную документацию. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и счета компаний.
Ранее в МВД оценили вероятность нового наступления россиян на Киев.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко считает, что рф способна нанести ядерный удар по Киеву.