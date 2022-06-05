Угроза всему миру: появились фото нового преступления россии
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Одна из ракет могла вызвать катастрофу, не долетев до Киева
Россияне запустили ракеты по Киеву утром 5 июня сразу по двум направлениям, при этом, одна из ракет пролетела над Южноукраинской атомной электростанцией в Николаевской области.
Такой пролет создал большую угрозу для всего мира, поскольку даже малейший обломок при попадании в энергоблок работающей АЭС мог бы вызвать ядерную катастрофу. Фото ракеты опубликовали в пресс-службе "Энергоатома".
Отмечается, что пролет над Южноукраинской АЭС был зафиксирован около 05:30 утра до первых взрывов в Киеве. Ракета, похожая на тип "Калибр", пролетела в сторону столицы.
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Как видно по карте, ее выпустили со стороны Черного моря.
По данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, также ракеты в сторону Киева выпустили бомбардировщики Ту-95 с акватории Каспийского моря.
Напомним, что утром 5 июня взрывы разбудили жителей Киевской, Николаевской, Одесской и Донецкой областей.
Как сообщал "Телеграф", в Киеве было несколько прилетов в инфраструктурные и военные объекты, возник большой пожар, предварительно обошлось без жертв.