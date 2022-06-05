Угроза всему миру: появились фото нового преступления россии

Одна из ракет могла вызвать катастрофу, не долетев до Киева

Россияне запустили ракеты по Киеву утром 5 июня сразу по двум направлениям, при этом, одна из ракет пролетела над Южноукраинской атомной электростанцией в Николаевской области.

Такой пролет создал большую угрозу для всего мира, поскольку даже малейший обломок при попадании в энергоблок работающей АЭС мог бы вызвать ядерную катастрофу. Фото ракеты опубликовали в пресс-службе "Энергоатома".

Отмечается, что пролет над Южноукраинской АЭС был зафиксирован около 05:30 утра до первых взрывов в Киеве. Ракета, похожая на тип "Калибр", пролетела в сторону столицы.

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Ракеты похожи на "Калибр"

Даже малейший осколок мог бы вызвать утечку радиации

Как видно по карте, ее выпустили со стороны Черного моря.

Южноукраинская АЕС на карте Украины

По данным командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, также ракеты в сторону Киева выпустили бомбардировщики Ту-95 с акватории Каспийского моря.

Направления полета ракет в сторону Киева 5 июня

Напомним, что утром 5 июня взрывы разбудили жителей Киевской, Николаевской, Одесской и Донецкой областей.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве было несколько прилетов в инфраструктурные и военные объекты, возник большой пожар, предварительно обошлось без жертв.