"Это что-то значит": вероятность нового наступления на Киев оценили в Минобороны

ВСУ говорят, что имеют несколько линий обороны на подходе к Киеву

В ближайшем будущем российские оккупанты вряд ли решатся повторить попытку захватить Киев. По словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, столица продолжает укрепляться, несмотря на отсутствие видимых угроз со стороны рф.

Представитель министерства в прямом эфире всеукраинского телемарафона подчеркнул, что на подходе к городу есть сразу несколько линий обороны. Поэтому зря переживать и уж тем более паниковать местным жителям точно не стоит.

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Мотузяник напомнил, что украинские защитники в самом начале полномасштабной войны уже отбили Киев. Из произошедшего были сделаны выводы, поэтому оборону города продолжают улучшать.

"По состоянию на сегодня уровень защиты столицы не снизился, — заявил Александр Мотузяник. — Никто руки не опустил и оборона усиливается".

По его словам, выигранная первая битва за Киев "что-то, да значит". Поэтому ВСУ готовы к любым вариантам дальнейшего будущего. При этом полностью исключить сценарий, в котором оккупанты снова рискнут заявиться под стены столицы, военнослужащие не исключают. Однако это вряд ли будет в ближайшем обозримом будущем.

"Но рано или поздно рф все равно может повторить такие наступательные действия", — добавил спикер министерства.

Сейчас основной угрозой для киевлян и гостей столицы являются ракетные атаки. Как уже сообщал "Телеграф", на днях средства ПВО пропустили несколько крылатых ракет, и те приземлились на левом берегу Днепра в Киеве. После "прилета" в одно из инфраструктурных предприятий города начался сильный пожар, ликвидацией которого занимались местные спасатели.

Наш корреспондент позже побывал на месте происшествия и смог запечатлеть для истории, какие "шрамы" оставил после себя в Киеве очередной "привет " от "русского мира".