Герои не умирают! В Киеве на Протасовом Яру встретили тело погибшего активиста Романа Ратушного (фото и видео)

Погибший военный боролся за сохранение Протасового Яра и мечтал о восстановлении там парка

В четверг, 16 июня, в Киев доставили тело погибшего под Изюмом воина Романа Ратушного. Украинцы, стоя на коленях с украинскими флагами, встретили его на Протасовом Яру, за сохранение которого Ратушный боролся долгие годы.

Соответствующие фото и видео были опубликованы в соцсети Facebook. Судя по кадрам, встретить Романа вышли десятки людей — большинство с флагами Украины, а некоторые взяли с собой патриотические сине-желтые дымовые шашки, которые зажгли в момент проезда кортежа с погибшим украинским воином.

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На одном из заборов Протасового Яра заранее подготовили надпись "Роман Ратушный. Герои не умирают". К нему украинцы принесли букеты живых цветов, которые заботливо там составили.

На Протасовом Яру оставили упоминание о погибшем Романе Ратушном

Встретить тело воина пришли его друзья и просто неравнодушные киевляне

На месте собрались десятки человек

Героя встречали в украинской символике

Кортеж с телом Романа Ратушного в последний раз символически проехал Протасовым Яром, где киевлянин мечтал построить красивый парк и боролся за то, чтобы там не появлялось все больше незаконных застроек. К слову, близкие Романа и его товарищи из общественной организации "Защитим Протасов Яр" пообещали в память про 25-летнего парня таки отстроить там парк.

Напомним, что Ратушный служил разведчиком в 93 механизированной бригаде. Его не стало 9 июня во время боя с российскими оккупантами в Харьковской области недалеко от Изюма.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на войне с оккупантами, спасая собратьев, героически погиб разведчик-шахматист Сергей Неустроев.