Погибшего на востоке активиста Романа Ратушного провели в последний путь всем Киевом: эксклюзивные фото
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Поклониться светлой памяти защитника поспешили многие киевляне
Суббота, 18 июня, стала траурной для многих жителей и гостей украинской столицы. Сотни человек пришли в свой выходной проститься с погибшим под Изюмом на Харьковщине активистом Романом Ратушным. Он был известным общественным деятелем и военнослужащим, его имя известно многим украинцам.
Фотокорреспондент "Телеграфа" также приобщился к мемориальной церемонии, запечатлев мгновения прощания с теперь уже навсегда 24-летним Ратушным. Процессия побывала сразу в нескольких локациях Киева.
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С 10 часов утра многие жители и гости столицы шли на заупокойную службу, которая состоялась в стенах Михайловского собора.
Люди несли с собой украинскую символику, цветы и лампадки.
Одним из участников церемонии стал мэр Киева Виталий Кличко. Чиновник не сдержал слез, подойдя к гробу 24-летнего защитника Украины.
Многие демонстрировали свои способы проститься с погибшим патриотом — кто-то предлагал переименовать улицу в его честь, кто-то исполнял специальные мелодии, символизирующие скорбь, с помощью трембит.
Уже в полдень прощание с Романом Ратушным переместилось на Майдан Независимости.
Катафалк, выехавший от собора, сопровождало огромное количество людей.
Теперь возможность выразить свою скорбь и последнюю благодарность бойцу получило еще больше простых и именитых украинцев.
Непосредственно похороны активиста пройдут в 14:00 на знаменитом Байковом кладбище.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, с какими почестями тело погибшего Романа Ратушного встречали на Протасовом Яру в Киеве, за сохранение которого он боролся длительное время.