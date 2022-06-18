Погибшего на востоке активиста Романа Ратушного провели в последний путь всем Киевом: эксклюзивные фото

Поклониться светлой памяти защитника поспешили многие киевляне

Суббота, 18 июня, стала траурной для многих жителей и гостей украинской столицы. Сотни человек пришли в свой выходной проститься с погибшим под Изюмом на Харьковщине активистом Романом Ратушным. Он был известным общественным деятелем и военнослужащим, его имя известно многим украинцам.

Фотокорреспондент "Телеграфа" также приобщился к мемориальной церемонии, запечатлев мгновения прощания с теперь уже навсегда 24-летним Ратушным. Процессия побывала сразу в нескольких локациях Киева.

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С 10 часов утра многие жители и гости столицы шли на заупокойную службу, которая состоялась в стенах Михайловского собора.

Цветы к гробу Ратушного несут с самого утра

Многие пришли на похороны с флагами Украины

Теперь Роме навсегда 24...

Люди - знавшие и не знавшие Ратушного лично - постоянно подходят, чтобы проститься

Люди несли с собой украинскую символику, цветы и лампадки.

Так выглядит истинная скорбь

Не обошлось и без национальных символов даже на хлебе

Боль отображается на лице каждого, кто пришел на похороны

Одним из участников церемонии стал мэр Киева Виталий Кличко. Чиновник не сдержал слез, подойдя к гробу 24-летнего защитника Украины.

Смерть Романа Ратушного, кажется, подкосила даже Кличко

Многие демонстрировали свои способы проститься с погибшим патриотом — кто-то предлагал переименовать улицу в его честь, кто-то исполнял специальные мелодии, символизирующие скорбь, с помощью трембит.

Украинцы сразу заявили о желании увековечить Романа в истории

Возле Михайловского собора звучали трембиты

Кто-то буквально раздавлен горем

Уже в полдень прощание с Романом Ратушным переместилось на Майдан Независимости.

Количество пришедших на прощание с Романом Ратушным сложно подсчитать

Катафалк, выехавший от собора, сопровождало огромное количество людей.

Теперь возможность выразить свою скорбь и последнюю благодарность бойцу получило еще больше простых и именитых украинцев.

Вот такая процессия сопровождала катафалк

Непосредственно похороны активиста пройдут в 14:00 на знаменитом Байковом кладбище.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, с какими почестями тело погибшего Романа Ратушного встречали на Протасовом Яру в Киеве, за сохранение которого он боролся длительное время.