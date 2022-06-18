Укр

Погибшего на востоке активиста Романа Ратушного провели в последний путь всем Киевом: эксклюзивные фото

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Гроб Романа утопает в цветах Новость обновлена 18 июня 2022, 12:53
Гроб Романа утопает в цветах

Поклониться светлой памяти защитника поспешили многие киевляне

Суббота, 18 июня, стала траурной для многих жителей и гостей украинской столицы. Сотни человек пришли в свой выходной проститься с погибшим под Изюмом на Харьковщине активистом Романом Ратушным. Он был известным общественным деятелем и военнослужащим, его имя известно многим украинцам.

Фотокорреспондент "Телеграфа" также приобщился к мемориальной церемонии, запечатлев мгновения прощания с теперь уже навсегда 24-летним Ратушным. Процессия побывала сразу в нескольких локациях Киева.

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С 10 часов утра многие жители и гости столицы шли на заупокойную службу, которая состоялась в стенах Михайловского собора.

Роман Ратушный похороны Киев 18.06.2022
Цветы к гробу Ратушного несут с самого утра
Роман Ратушный похороны Киев 18.06.2022
Многие пришли на похороны с флагами Украины
Роман Ратушный похороны Киев 18.06.2022
Теперь Роме навсегда 24...
Роман Ратушный похороны Киев 18.06.2022
Люди - знавшие и не знавшие Ратушного лично - постоянно подходят, чтобы проститься

Люди несли с собой украинскую символику, цветы и лампадки.

Роман Ратушный похороны Киев 18.06.2022
Так выглядит истинная скорбь
Роман Ратушный похороны Киев 18.06.2022
Не обошлось и без национальных символов даже на хлебе
Роман Ратушный похороны Киев 18.06.2022
Боль отображается на лице каждого, кто пришел на похороны

Одним из участников церемонии стал мэр Киева Виталий Кличко. Чиновник не сдержал слез, подойдя к гробу 24-летнего защитника Украины.

Роман Ратушный похороны Киев 18.06.2022
Смерть Романа Ратушного, кажется, подкосила даже Кличко

Многие демонстрировали свои способы проститься с погибшим патриотом — кто-то предлагал переименовать улицу в его честь, кто-то исполнял специальные мелодии, символизирующие скорбь, с помощью трембит.

Роман Ратушный похороны Киев 18.06.2022
Украинцы сразу заявили о желании увековечить Романа в истории
Роман Ратушный похороны Киев 18.06.2022
Возле Михайловского собора звучали трембиты
Роман Ратушный похороны Киев 18.06.2022
Кто-то буквально раздавлен горем
Роман Ратушный похороны Киев 18.06.2022

Уже в полдень прощание с Романом Ратушным переместилось на Майдан Независимости.

Роман Ратушный похороны Киев 18.06.2022
Количество пришедших на прощание с Романом Ратушным сложно подсчитать

Катафалк, выехавший от собора, сопровождало огромное количество людей.

Теперь возможность выразить свою скорбь и последнюю благодарность бойцу получило еще больше простых и именитых украинцев.

Роман Ратушный похороны Киев 18.06.2022
Вот такая процессия сопровождала катафалк
Роман Ратушный похороны Киев 18.06.2022

Непосредственно похороны активиста пройдут в 14:00 на знаменитом Байковом кладбище.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, с какими почестями тело погибшего Романа Ратушного встречали на Протасовом Яру в Киеве, за сохранение которого он боролся длительное время.

Теги:
#Украина #Киев #Война #Похороны #Прощание #Погибший #Роман Ратушной