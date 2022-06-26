Россия нанесла ракетный удар по Киеву: минимум четыре взрыва (фото)

Судя по всему, есть, как минимум, один прилет по столичной инфраструктуре

Утро воскресенья, 26 июня, началось в Киеве с нескольких громких взрывов. "Приветы" от российских оккупантов в виде крылатых ракет были встречены силами противовоздушной обороны столицы, однако сообщается минимум об одном "прилете".

Факт обстрела Киева подтверждают корреспонденты "Телеграфа". По их словам, через некоторое время после сработавших сирен в столице были слышны характерный для полета ракет свист, что вскоре сменился взрывами.

Всего киевляне слышали не менее четырех взрывов — по российским ракетам работали средства ПВО. Наш корреспондент рассказывает, что лично видел одну из ракет, пролет которой сопровождался весьма громким звуков "словно от реактивного самолета".

Дым поднимается над домами

Раздавались над столицей и гул самолетов. Судя по всему, для отрабатывания воздушных целей, выпущенных противником, была поднята украинская авиация.

Весьма оперативно информацию о взрывах в Киеве подтвердил мэр столицы Виталий Кличко. По его информации, "прилет" произошел в Шевченковском районе города, на месте сейчас работают спасатели и другие экстренные службы.

Дым виден из разных районов столицы

Нардеп Александр Гончаренко, в свою очередь, заявил, что по непроверенным данным в Киеве есть пострадавшие.

Добавим, что, судя по всему, ракеты летели со стороны Беларуси. Это, к слову, уже второй день подряд, когда россия использует белорусскую территорию для нанесения массовых ударов с воздуха по Украине. Как известно, накануне оккупанты выпустили по нескольким областям более 45 снарядов.