Россия нанесла ракетный удар по Киеву: минимум четыре взрыва (фото)
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Судя по всему, есть, как минимум, один прилет по столичной инфраструктуре
Утро воскресенья, 26 июня, началось в Киеве с нескольких громких взрывов. "Приветы" от российских оккупантов в виде крылатых ракет были встречены силами противовоздушной обороны столицы, однако сообщается минимум об одном "прилете".
Факт обстрела Киева подтверждают корреспонденты "Телеграфа". По их словам, через некоторое время после сработавших сирен в столице были слышны характерный для полета ракет свист, что вскоре сменился взрывами.
Всего киевляне слышали не менее четырех взрывов — по российским ракетам работали средства ПВО. Наш корреспондент рассказывает, что лично видел одну из ракет, пролет которой сопровождался весьма громким звуков "словно от реактивного самолета".
Раздавались над столицей и гул самолетов. Судя по всему, для отрабатывания воздушных целей, выпущенных противником, была поднята украинская авиация.
Весьма оперативно информацию о взрывах в Киеве подтвердил мэр столицы Виталий Кличко. По его информации, "прилет" произошел в Шевченковском районе города, на месте сейчас работают спасатели и другие экстренные службы.
Нардеп Александр Гончаренко, в свою очередь, заявил, что по непроверенным данным в Киеве есть пострадавшие.
Добавим, что, судя по всему, ракеты летели со стороны Беларуси. Это, к слову, уже второй день подряд, когда россия использует белорусскую территорию для нанесения массовых ударов с воздуха по Украине. Как известно, накануне оккупанты выпустили по нескольким областям более 45 снарядов.