Удар по Киеву: эксклюзивные фото и видео последствия попадания ракеты в жилой дом

Ракетный удар по Киеву утром воскресенья, 26 июня, принес значительные разрушения одной из многоэтажек в Шевченковском районе столицы. Корреспондент "Телеграфа" побывал на месте трагедии, засняв последствия попадания российской крылатой ракеты в жилой дом.

Отметим, что все фото и видео публикуются с задержкой, местные власти уже дали короткий брифинг насчет произошедшего и допустили прессу наблюдать за работой спасателей.