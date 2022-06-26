путин убивает всех, даже россиян: три истории пострадавших от утреннего обстрела Киева

Утренний ракетный обстрел Киева стал темой номер один в новостях. За последние два дня интенсивность ракетных ударов рф по территории Украины сильно возросла. К моменту публикации известно о пяти пострадавших вследствие попадания ракеты в жилой дом в районе столичной Лукьяновки. Увы, один человек погиб.

Утренний обстрел в очередной раз показал, что россия ведет "игру на уничтожение", пытаясь убить как можно больше украинцев. Сегодня мы расскажем три истории, которые нам показались показательными. Все трое стали жертвами ракетного удара — получили травмы и ранения.

Паспорт рф не защитит

Одной из пострадавших стала некая Волкова Екатерина Александровна. Она гражданка рф и родилась в Москве. Вследствие удара женщину придавило бетонной плитой и лишь спустя несколько часов ее удалось вытащить. Паспорт россиянки выкинуло из квартиры взрывной волной, однако позже его нашли спасатели и показали журналистам. Интересно, что документ пробит осколком — как же это символически.

Паспорт россиянки пробило осколком

7-летняя дочь Екатерины — Евгения также получила ранение вследствие удара. Ее госпитализировали, однако, по словам бабушки, никаких серьезных травм она не получила. А вот отец девочки, к сожалению, погиб.

Кейс этой семьи показывает, что, прикрываясь лозунгами о "защите русскоязычного населения", владимир путин и его армия готовы убивать женщин и детей, мирных граждан, несмотря на наличие у них паспортов российской федерации.

Сбежать от "русского мира", но не совсем

Еще одну историю показала журналистка Наталья Нагорная. Она записала разговор с женщиной по имени Ирина, которая спасла из квартиры своих питомцев. Женщина сильно перенервничала. Оказалось, что она выехала из Северодонецка, пытаясь спасти от российской армии. И вот российская ракета "догнала" ее в Киеве.

Увы, таких историй масса. Опыт Мариуполя и других городов показал, что мирных граждан убивали просто так, избавляли от любых благ цивилизации, загоняя в Средневековье — без воды, газа, жилья.

Можно предположить, что последние массированные обстрелы связаны с получением Украиной мощных РСЗО HIMARS, которыми уже разбили один из командных пунктов оккупантов под Изюмом.

Ранее "Телеграф" докладывал последнюю информацию о ситуации на фронтах и публиковал карту боевых действий.