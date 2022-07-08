Война глазами детей: в киевском метро открылась выставка детских рисунков (фоторепортаж)

Дети нарисовали видение войны в Украине.

В киевской подземке на станции "Майдан Незалежности" состоялась презентация выставки рисунков "Діти. Війна. Майбутнє.".

На выставке представлены 300 детских рисунков, созданных во время войны. Проект инициировал Благотворительный фонд Future for Ukraine, чтобы привернуть внимание на проблемы детей, пострадавших в результате войны в Украине.

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Рисунки для выставки предоставил проект "Мама, я вижу войну", который создает коллаж из детских произведений для благотворительного NFT-аукциона и цифровой музей. С 9 по 17 июля экспозиция будет расположена в верхнем вестибюле станции метро "Золотые ворота".

На открытии побывал и корреспондент "Телегафа".

Выставка рисунков "Діти. Війна. Майбутнє."

Выставка проходит в киевском метро "Діти. Війна. Майбутнє."

Представлены 300 детских рисунков, созданных во время войны

Открытие состоялось на станции метро "Майдан Незалежности"

Все рисунки с очень глубоким смыслом, пронзительные, иногда откровенно сюрреалистические, очень профессиональные. Все работы посвящены войне, украинской армии, Украине и надежде на мир и победу.

Все рисунки с очень глубоким смыслом

Работы посвященные украинской армии

Отметим, в городе Боярка, что в Киевской области, 7 июля открылась фотовыставка журналиста Макса Левина, который погиб в результате российско-украинской войны.