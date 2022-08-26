В Киеве могут ввести обязательную эвакуацию: подробности

Пока жители столицы самостоятельно решают, оставаться ли им в Киеве

В Киеве, где недавно прошла выставка подбитой российской техники, могут ввести обязательную эвакуацию из отдельных районов.

Об этом в комментарии для glavcom сообщил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук. Он отметил, что власти столицы рассматривают варианты вплоть до принудительной эвакуации жителей районов или всего города.

"Пока решение о принудительной эвакуации не принято. Люди, живущие возле объектов критической инфраструктуры, всегда должны осознавать, что по этим объектам может быть нанесен удар. Поэтому каждый самостоятельно решает, нужно ли возвращаться в город и жить рядом с этими объектами.

Сейчас мы при необходимости начинаем тренировку этих эвакуационных комиссий и прекрасно понимаем, как будем проводить эвакуацию того или иного района или всего города. Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации, система должна быть готова к этому", — заявил Ткачук.

Отметим, зимой в квартирах киевлян температура может быть меньше нормы, поэтому руководство столицы советует горожанам запасаться теплой домашней одеждой и одеялами.

Напомним, на День Независимости Киев посетил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.