Власти Киева прояснили ситуацию с принудительной эвакуацией

Принудительной эвакуации из столицы не будет

Киевские власти опровергли информацию о подготовке к возможной обязательной эвакуации из города.

С соответствующим заявлением выступил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, передает официальный сайт Киевского городского совета. Он отметил, что СМИ неправильно трактовали его предыдущие слова и в данный момент ни о какой принудительной эвакуации из города речи не идет.

"Об эвакуации из Киева или из его отдельных районов пока вообще не идет речь. Да, в каждом районе существуют эвакуационные комиссии, они созданы давно, на случай совершенно разных чрезвычайных ситуаций — от наводнения до аварий на объектах критической инфраструктуры. И мы действительно периодически проводим обучение, проговариваем разные варианты, среди которых и обязательная эвакуация. Именно это я и имел в виду, но СМИ, к сожалению, в погоне за хайпом, решили напугать жителей Киева", — отметил Ткачук.

Он добавил, что система гражданской защиты города работает в усиленном режиме, и все экстренные службы всегда должны быть готовы отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию. Это и есть основная задача системы, особенно сейчас, когда Украина ежедневно испытывает удары агрессора.

Ранее сообщалось, что в столице провели выставку подбитой российской техники.

Напомним, на День Независимости Украины в Киев неожиданно приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.