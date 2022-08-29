Цена нашей свободы: в Киеве чтят память защитников Украины (фоторепортаж)

В этот день украинцы вспоминают героев, которые отдали свои жизни за независимость Украины.

В понедельник, 29 августа — День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны. Памятный день учредил в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский.

Дата выбрана не случайно, она связана с Иловайской трагедией 2014 года. Ровно восемь лет назад после масштабных боев под Иловайском воины АТО оказались в окружении. Боевики и российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

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По официальным данным, в результате расстрела украинских военнослужащих под Иловайском погибло 366 человек, 429 были ранены.

Сегодня, на 187 день широкомасштабного вторжения рф в Украину, памятная дата приобрела особое значение. Эта дата, как трагическое напоминание о том, какова была цена "договоренностей" и "переговоров" с россиянами.

Мы вспоминаем всех погибших защитников, которые отдали свои жизни за независимость и свободу нашего государства. Этот день должен навсегда остаться в памяти каждого украинца, чтобы ни одна жертва не стала напрасной.

С самого утра несут цветы к Стене памяти погибших защитников Украины в близи Михайловского Златоверхого собора в Киеве. Почтить память героев приходят, как родные так и простые украинцы.

29 августа — День памяти украинских защитников

Украинцы вспоминают погибших героев

Этот день должен навсегда остаться в памяти каждого украинца

К Стена памяти несут цветы

Стена памяти погибших защитников в Киеве

29 августа — День памяти украинских защитников

Фото: Ян Доброносов

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный озвучил потери украинской армии с начала вторжения россии.