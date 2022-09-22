СБУ взялась за известного киевского блогера: говорят, дискредитировал ВСУ
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Блогеру грозит 5 лет заключения по статье обвинения
Известному киевскому блогеру сообщили о подозрении в дискредитации бойцов Вооруженных сил Украины.
Об этом днем в четверг, 22 сентября, заявили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Следствие установило, что злоумышленник снимал провокационные видео во время движения военных авто или колонн на территории Киевщины, фиксировал их номерные знаки и лица, а в своих стримах оскорблял защитников.
Такие материалы он распространял на собственной платформе и в социальных сетях, что потом использовали в своей пропаганде и российские СМИ.
Стоит заметить, что СБУ не называет имя блогера, а на фото его лицо размыто.
Однако на скриншотах постов видно узнаваемый логотип dtp.kiev.ua, которым владеет Владислав Антонов. Он имеет внешнюю схожесть с блогером на фото СБУ, и толстовка с последнего репортажа с ним выглядит похоже.
А вот те самые скрины постов:
Злоумышленнику вручили подозрение по статье об оскорблении чести и достоинства военнослужащих и угрозах военным, — мера пресечения по ней предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Как сообщал "Телеграф", ранее по подозрению в госизмене задержали экс-главу Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.