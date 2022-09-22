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СБУ взялась за известного киевского блогера: говорят, дискредитировал ВСУ

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Киевский блогер снимал провокационные сюжеты про военных, которые использовали на росТВ
Киевский блогер снимал провокационные сюжеты про военных, которые использовали на росТВ

Блогеру грозит 5 лет заключения по статье обвинения

Известному киевскому блогеру сообщили о подозрении в дискредитации бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом днем в четверг, 22 сентября, заявили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Следствие установило, что злоумышленник снимал провокационные видео во время движения военных авто или колонн на территории Киевщины, фиксировал их номерные знаки и лица, а в своих стримах оскорблял защитников.

Такие материалы он распространял на собственной платформе и в социальных сетях, что потом использовали в своей пропаганде и российские СМИ.

Стоит заметить, что СБУ не называет имя блогера, а на фото его лицо размыто.

Влад Антонов возможно получил подозрение от СБУ за оскорбление ВСУ

Однако на скриншотах постов видно узнаваемый логотип dtp.kiev.ua, которым владеет Владислав Антонов. Он имеет внешнюю схожесть с блогером на фото СБУ, и толстовка с последнего репортажа с ним выглядит похоже.

Влад Антонов возможно получил подозрение от СБУ за оскорбление ВСУ
Для сравнения, - так выглядит Влад Антонов

А вот те самые скрины постов:

Злоумышленнику вручили подозрение по статье об оскорблении чести и достоинства военнослужащих и угрозах военным, — мера пресечения по ней предусматривает наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Как сообщал "Телеграф", ранее по подозрению в госизмене задержали экс-главу Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина.

Теги:
#Киев #СБУ #Подозрение #ВСУ #Владислав Антонов