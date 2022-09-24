Укр

Где находится гора Щекавица и что там придумали устроить киевляне на случай ядерного удара

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Гора Щекавица вмиг стала известной Новость обновлена 24 сентября 2022, 20:44
Гора Щекавица вмиг стала известной

В Киеве благодаря посту в Интернете появился немалый интерес к горе на Подоле

Из-за полномасштабного вторжения рф в Украину и последующей эскалации конфликта в мире на полном серьезе обсуждается возможность ядерной войны. Некоторые украинцы странно отреагировали на потенциальную угрозу и предложили провести оргию в Киеве в случае худшего сценария.

Пользователь Twitter Наталия рассказала, что узнала про малоизвестное Telegram-сообщество, участники которого планируют организовать оргию в случае ядерного взрыва. Местом "встречи" была выбрана гора Щековица в Киеве. Теперь в соцсетях можно найти множество мемов и сообщений на эту тему.

"Не буду вам рассказывать долгую историю о том, как я об этом узнала, однако в Киеве есть сообщество с чатом в ТГ, которое планирует в случае ядерного взрыва собраться на Щекавице и устроить оргию. Так что имейте в виду, вдруг у кого-то из вас это неосуществленная сексуальная фантазия", — сообщила Наталия.

Сразу за Подолом, огибая его с южной стороны, находятся три вытянутых в одну линию горы: Замковая гора, Щекавица и Юрковица. К горе Щекавица, на которой расположены Старообрядное кладбище и мечеть Ар-Рахма, ведет улица Олеговская.

Гора Щекавица на карте Киева
Гора Щекавица на карте Киева
Гора Щекавица на карте Киева
Гора Щекавица на карте Киева

Ранее у Зеленского заявили, что применение россией ядерного оружия невозможно, ведь рф не ведет оборонительную войну. Американский генерал в отставке Бен Ходжес считает, что россия не станет наносить ядерный удар по Украине из-за страха перед США.

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