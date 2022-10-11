Сын остался сиротой: детский врач погиб в результате ракетного удара в Киеве
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 679
Женщина работала в больнице гематологом в течение 11 лет
В понедельник, 10 октября, российская федерация нанесла ракетную атаку по большому количеству украинских регионов. В результате погибли 12 граждан, еще 80 — ранены. Среди них врач детской больницы Оксана Леонтьева, которая из-за обстрела Киева погибла по дороге на работу.
Об этом сообщили на официальной странице в Фейсбуке национальной детской специализированной больницы Киева "Охматдет", где женщина работала. Как отмечается, ее машина сгорела дотла в центре города во время взрыва.
"Она работала в отделении трансплантации костного мозга 11 лет. Оксана спасала детей с раком крови. Эта молодая женщина была настоящим профессионалом и опорой для своих пациентов и коллег. Она была самоотверженным и ответственным человеком и врачом", — говорится в сообщении.
Кроме того, у женщины остался 5-летний сын Григорий, которого она с утра, 10 октября, отвезла в детский сад. Теперь ребенок стал сиротой, отец тоже умер год назад. Воспитывать мальчика будет дедушка.
Как сообщал "Телеграф" ранее, россияне во вторник, 11 октября, совершили новую ракетную атаку на Украину и повредили объекты инфраструктуры. Воздушная тревога по всей территории Украины продолжалась около пяти часов.