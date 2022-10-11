Сын остался сиротой: детский врач погиб в результате ракетного удара в Киеве

Женщина работала в больнице гематологом в течение 11 лет

В понедельник, 10 октября, российская федерация нанесла ракетную атаку по большому количеству украинских регионов. В результате погибли 12 граждан, еще 80 — ранены. Среди них врач детской больницы Оксана Леонтьева, которая из-за обстрела Киева погибла по дороге на работу.

Об этом сообщили на официальной странице в Фейсбуке национальной детской специализированной больницы Киева "Охматдет", где женщина работала. Как отмечается, ее машина сгорела дотла в центре города во время взрыва.

"Она работала в отделении трансплантации костного мозга 11 лет. Оксана спасала детей с раком крови. Эта молодая женщина была настоящим профессионалом и опорой для своих пациентов и коллег. Она была самоотверженным и ответственным человеком и врачом", — говорится в сообщении.

Кроме того, у женщины остался 5-летний сын Григорий, которого она с утра, 10 октября, отвезла в детский сад. Теперь ребенок стал сиротой, отец тоже умер год назад. Воспитывать мальчика будет дедушка.

Сообщения больницы

Как сообщал "Телеграф" ранее, россияне во вторник, 11 октября, совершили новую ракетную атаку на Украину и повредили объекты инфраструктуры. Воздушная тревога по всей территории Украины продолжалась около пяти часов.