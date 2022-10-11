Графики отключения света: в ДТЭК уточнили информацию для украинцев

Украинцев призывают подготовиться к отключениям электроэнергии заранее

В Украине из-за военной агрессии россии, которая уже второй день подряд кипит ракетами по инфраструктурным объектам, в нескольких областях возникли серьезные проблемы с подачей электричества и воды. Учитывая это, в части регионов решили частично ограничить подачу света, чтобы снизить нагрузку на пострадавшую от российских ударов энергосистему.

Так, во вторник, 11 октября, компания ДТЭК опубликовала обновленный и более подробный график частичных отключений электричества в Киеве на случай дефицита мощности системы.

"В текущей сложной ситуации для вашего комфорта мы разделили все адреса города на 3 очереди и будем ограничивать поставки света поочередно. Мы публикуем графики, чтобы вы могли заранее спланировать использование электроприборов", — говорится в тексте сообщения компании.

Речь идет о трех очередях, а именно:

проведение первой запланировано с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 00:00;

и с вторая будет проходить с 12:00 до 16:00;

последняя, третья очередь — с 16:00 до 20:00.

Кроме того, в ДТЭК подчеркнули, что планируется прибегать к вышеуказанному графику при условии, что у государственной энергокомпании НЭК Укрэнерго возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.

"Просим всех быть бережливыми и ограничить использование электрических приборов с 07.00 до 11.00 и с 17.00 до 22.00", — призвали в ДТЭК.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда именно и в каких районах столицы планируется веерное отключение электроэнергии.