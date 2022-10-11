Графики отключения света: в ДТЭК уточнили информацию для украинцев
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Украинцев призывают подготовиться к отключениям электроэнергии заранее
В Украине из-за военной агрессии россии, которая уже второй день подряд кипит ракетами по инфраструктурным объектам, в нескольких областях возникли серьезные проблемы с подачей электричества и воды. Учитывая это, в части регионов решили частично ограничить подачу света, чтобы снизить нагрузку на пострадавшую от российских ударов энергосистему.
Так, во вторник, 11 октября, компания ДТЭК опубликовала обновленный и более подробный график частичных отключений электричества в Киеве на случай дефицита мощности системы.
"В текущей сложной ситуации для вашего комфорта мы разделили все адреса города на 3 очереди и будем ограничивать поставки света поочередно. Мы публикуем графики, чтобы вы могли заранее спланировать использование электроприборов", — говорится в тексте сообщения компании.
Речь идет о трех очередях, а именно:
- проведение первой запланировано с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 00:00;
- вторая будет проходить с 12:00 до 16:00;
- последняя, третья очередь — с 16:00 до 20:00.
Кроме того, в ДТЭК подчеркнули, что планируется прибегать к вышеуказанному графику при условии, что у государственной энергокомпании НЭК Укрэнерго возникнет необходимость сбалансировать энергосистему.
"Просим всех быть бережливыми и ограничить использование электрических приборов с 07.00 до 11.00 и с 17.00 до 22.00", — призвали в ДТЭК.
Ранее "Телеграф" сообщал, когда именно и в каких районах столицы планируется веерное отключение электроэнергии.