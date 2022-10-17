В Киеве прогремели мощные взрывы - россия атаковала дронами (эксклюзивные видео) - обновлено

Атака пришлась на центр города

В Киеве утром 17 октября раздалось несколько взрывов. Предварительно — столицу атаковали иранские дроны-камикадзе, известные как "шахиды". После взрыва жители столицы наблюдают столб дыма.

Взрывы в городе подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил, что взрыв раздался в Шевченковском районе в центре города и призвал киевлян оставаться в укрытиях, пока продолжается тревога. Спустя несколько минут подтвердил, что в том же районе прозвучал еще один взрыв.

На месте "прилета" дрона-камикадзе начался пожар. По обновленным данным от мэра города, возгорание началось в Шевченковском районе в нежилом здании. Несколько жилых домов – повреждены. На месте работают медики и пожарные. Информация о пострадавших уточняется.

Воздушная тревога в Киеве продолжается с 6:23 понедельника. За это время поступили сообщения о нескольких взрывах и работе ПВО против дронов. На месте прилетов работает ГосЧС.

Менее недели назад Киев и в частности Шевченковский район россия уже атаковала — тогда от удара в утренний час пик на улице погибли много людей. Тогда, 10 октября в результате мощнейшего с начала вторжения в Украину обстрел со стороны россии погибли не только киевляне — враг атаковал мирных граждан и городскую инфраструктуру и в Днепре, и в других населенных пунктах.