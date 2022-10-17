Милота дня: из-под завалов в Киеве спасли рыжего котика Филю (фото и видео)

У Фили осталось еще восемь жизней

Утро понедельника, 17 октября, стало невероятно мрачным для украинцев, в частности, по Киеву нанесли массированный удар дроны-камикадзе, в результате чего погибли и пострадали люди. Однако есть и повод для маленькой радости, — под завалами дома в Киеве удалось найти живым кота.

Его фото и видео с места событий активно тиражируют в социальных сетях.

После удара по жилому дому под завалами искали людей, спасли больше десятка человек, и, пока искали оставшихся, нашли и кота.

Оказалось, рыжего счастливчика зовут Филя, он сильно пострадал в результате инцидента, но главное, что смог выжить.

Только посмотрите, как бережно спасатель держит рыжего малыша

Филе очень повезло выжить после такого

Как видно на видео, кот явно шокирован и не может свободно двигать всем телом, но может шевелить лапами и кричать. Ему предоставят всю необходимую помощь и сделают все возможное для восстановления здоровья.

Стоит заметить, что доброта украинцев к братьям нашим меньшим поразила пользователей сети.

"Украинцы невероятные! Нас убивают. А мы спасаем котиков на руинах", "Мы должны помогать всем украинцам! Котик тоже свой!", "Спасателям уважение и благодарность бесконечная", "Котейка получил еще одну жизнь", — среди прочего пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине и за пределами страны прославился пес Крым, который выжил после ракетного удара по Днепру и сидел на руинах дома, зовя своих погибших хозяев.